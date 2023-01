La conoció por redes sociales, la apuñaló 118 veces y fue capturado en el lugar menos esperado

Una fatídica historia que según la Fiscalía en Medellín fue motivada por los celos y que dejó una desconcertante escena del crimen.

En la tarde del pasado 27 de octubre del 2017 la Policía recibió el aviso del hallazgo de una mujer asesinada en el interior de una vivienda en el barrio Versalles No. 1.

Al llegar al lugar las autoridades encontraron a Doris Elena Giraldo Mora, ama de casa de 46 años, extendida en la cama y con 118 heridas producidas con arma blanca en su cabeza, cuello, tórax, espalda y extremidades superiores.

Quienes habían alertado a la Policía de lo sucedido fueron sus propios hijos. Allí se supo que el primer sospechoso de este homicidio era posiblemente Raúl Santiago Navarro Cano, de 21 años, con quien la mujer sostenía una relación sentimental y el cual había conocido a través de redes sociales. Se conoció también que llevaba viviendo con él cerca de cinco meses.

Familiares de la mujer explicaron que la última vez que la vieron con vida a Doris Elena fue el 26 de octubre, cuando salió de la casa en compañía del victimario que luego de cometer el crimen huyó.

La Fiscalía determinó que el homicidio fue cometido el mismo 26 de octubre y que el agresor apuñaló a la víctima en la cama.

Algunos vecinos declararon a los investigadores que el hombre era extremadamente celoso y que con frecuencia revisaba el celular a su pareja. Por esta razón la víctima le había solicitado que se fuera de la casa.

El 6 de noviembre último, Navarro Cano fue capturado por la Sijín en un hospital de la capital paisa donde recibía atención médica por unas heridas sufridas en el cuello, al parecer en un atraco.

En las últimas horas el Juzgado 30 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de conocimiento, sentenció a 34 años, 4 meses y 20 días de prisión, a Raúl Santiago Navarro Cano por el feminicidio agravado.

Foto: cortesía Fiscalía.

