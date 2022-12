La declaración de un jugador de Nacional que indigna a los hinchas del DIM

Foto: Arley Rodríguez, delantero de Atlético Nacional. Archivo.

Polémicas resultaron las palabras que el futbolista Arley Rodríguez dio en medio de una entrevista sobre una discutida jugada que le permitió a su equipo, Atlético Nacional, lograr el 1-1 temporal ante el Deportivo Independiente Medellín (el partido terminó 2-2) en el clásico 292 del pasado sábado.

Se trata de una jugada ocurrida cuando transcurría el tercer minuto del segundo tiempo. Arley trató de driblar a Luis Carlos Arias, volante del Medellín, en el área.

En medio de la jugada, el delantero verde cae, y Wilmar Roldán, central del compromiso, sancionó penal, a pesar de las protestas del club rojo.



48' Vio penal para el visitante, al parecer hubo falta de Arias. #DIMRadio1350AM #DIMvsNal 1-0. — DIM (desde 🏠) (@DIM_Oficial) October 23, 2016

El cobro estuvo a cargo del argentino Ezequiel Rescaldani, quien empató transitoriamente el marcador.

Arley, en diálogo con Win Sports este lunes, dijo "yo no lo pito. El contacto existió porque yo lo busco. Él (Luis Carlos Arias) no frena cuando yo me tiro hacia dentro. Al ver que viene en velocidad, me le recuesto un poco y el contacto existió"

Sorprendido, el periodista le dice "¡usted se tiró!", Arley le contesta: "Claro, la jugada pedía eso, la jugada pedía eso y ahí cambió el partido".

Las palabras del delantero de 23 años, nacido en San Andrés, fueron duramente cuestionadas en las redes sociales.

Con el empate obtenido en el derbi paisa, Nacional se mantuvo en el liderato de la Liga, que comparte con Tolima, Patriotas y Envigado, con 29 puntos y un encuentro menos.

Medellín bajó una casilla y es séptimo con 27 puntos.

Estas son algunas opiniones de los usuarios en las redes sociales:



OJO que reciente/ se añadió al CUD tema de FINGIR y las SANCIONES que eso acarrea; en caso Arley Rodriguez y admitirlo le daría para castigo — Juank Aristi Angel (@JuanAristiAngel) October 24, 2016

Tenemos imágenes del entrenamiento de Arley Rodríguez previo al clásico del pasado sábado. #Piscinero pic.twitter.com/Vn9Tr8KapG — El Corazón de un Pueblo Paisa (@DIM_Pueblo) October 24, 2016

La ingenuidad de Arley Rodríguez saliendo a decir que no era penalti y que el no lo hubiera pitado. — Juanda 🏆💚🏆🇮🇱 (@Juanda_NS) October 24, 2016

No podemos llamar valiente a Arley Rodríguez. Valiente si le dice a Roldán que se tiró en el momento. Igual es valorable el aceptarlo. — Cardo (@DanielCardonaH) October 24, 2016

El problema de Arley Rodríguez es decir lo que no se dice. Pocas veces he visto a un jugador decir, "me tiré" no fue penal. — Stiven Jaramillo (@StivenJllo) October 24, 2016