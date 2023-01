La DIAN selló el ingreso a la piedra del Peñol por tres días

Uno de los destinos más turísticos de Antioquia está cerrado al público por una investigación tributaria.

La sorpresiva medida, que se conoció este martes en la tarde y se extenderá durante tres días, fue anunciada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Luis Carlos Quevedo, director de Fiscalización, no dio mayores detalles de la investigación, solo dijo que el proceso se adelanta desde el año pasado.

“El cierre de establecimiento comercial contemplado en el estatuto tributario colombiano es 'per se' una sanción. Entonces una vez la imponemos no podemos llegar a otro tipo de sanción”, precisó el vocero.

Al parecer, el destino turístico fue sellado por irregularidades con su facturación.

“Eventualmente en alguna etapa del proceso se puede hacer una variación de la consecuencia de la sanción conmutándola en una sanción monetaria, pero eso depende de lo que en su momento se determine y se verifique también por parte del contribuyente”, explicó Quevedo en rueda de prensa.

La decisión impacta negativamente la economía de los municipios de El Peñol y Guatapé, que dependen del turismo.

“Fue un proceso administrativo por el que se investigaron unos hechos que tuvieron una consecuencia y fue el cierre (...) se garantizó el debido proceso y el derecho al contribuyente a controvertir las pruebas”, citó Blu Radio .

La piedra del Peñol está ubicada en el oriente antioqueño, a hora y media de Medellín. El atractivo es reconocido por sus 702 escalones y por su visual desde la parte alta, que permite ver el embalse Peñol – Guatapé.



Advertisement