La dolorosa historia que motiva al goleador de la selección Colombia Sub 17

Juan Sebastián Peñaloza es la figura del combinado nacional en el Mundial de la categoría en India. La dedicatoria de sus goles es especial. ¿Por qué?

Porque está cumpliendo una promesa. Así se lo hizo saber al programa El Alargue, de Caracol radio, cuando contó por qué cada que marcó uno de los tres goles que lleva en el Mundial Sub 17, salió a correr en busca de uno de los asistentes de campo de la tricolor.

Foto: FIFA vía Getty Images

“Un día en la tumba de él hice una promesa: que fuera profesional o no mis goles iban a ser siempre para él”, dijo Juan Sebastián, que trata a toda costa de terminar sus estudios secundarios con ayuda de las directivas del colegio Camilo Mora Carrasquilla ubicado en el barrio Robledo, del occidente de Medellín.



Juan Sebastián milita en el Club Estudiantil de la Liga Antioqueña de Fútbol, en Colombia, y sueña con un jugar en un club grande, como Atlético Nacional, del que se declara hincha, Santa Fe o Millonarios.

“Los derechos deportivos son de mi mamá, pero estoy en una agencia”, dijo.

Sobre las condiciones en las que murió su hermano Walter, la máxima motivación para llegar al éxito, contó: “lastimosamente en el 2013, a mediados de febrero, falleció porque en el barrio San Javier se pasó una frontera invisible (lugar fijado por delincuentes para sitiar los lugares bajo su control) y lastimosamente acabaron con la vida de él”.

Juan Sebastián reside en el barrio Mirador de Calasanz, en la comuna 13 de Medellín, “donde llevo viviendo 10 años de mi vida; la que me ha visto crecer es una comunidad un poco donde se ve mucho la violencia. A pesar de eso he estado muy bien allá”, aclaró.

El naciente goleador colombiano tendrá la oportunidad de convertir de nuevo este lunes 16 de octubre cuando a las 6:30 a.m. (hora colombiana), su selección enfrente a la poderosa Alemania en los octavos de final del Mundial. Ahí podrá levantar de nuevo su cara para gritar al cielo: ‘Nene’ este gol es para vos.