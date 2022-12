La EDU es una de las organizaciones más éticas del mundo

Los paisas tienen un motivo más para sacar pecho y sentir orgullo por las instituciones de Medellín, la Empresa de Desarrollo Urbano, EDU, entidad descentralizada de la alcaldía, fue seleccionada como una de las organizaciones más éticas del mundo por parte de Ethisphere, un instituto líder en la definición y promoción de la ética y la transparencia.

Los argumentos para otorgar este reconocimiento están fundamentados en las buenas prácticas empresariales, el liderazgo y la innovación, la disciplina y la permanente comunicación con sus públicos de interés.

La EDU es la primera institución en Colombia que obtiene este reconocimiento y su carácter de entidad pública hace que cobre más importancia en el contexto nacional, teniendo en cuenta que es una entidad industrial y comercial del Estado, que pertenece al Municipio de Medellín en calidad de ente descentralizado y ejecuta programas, planes y proyectos de gestión urbana.

Desde 2007 Ethisphere otorga este reconocimiento a organizaciones en todo el mundo que conducen su gestión con base en una cultura ética y de transparencia.

La EDU decidió someterse a esa evaluación al considerar que su gestión está enmarcada en el principio fundamental de buenas prácticas empresariales.

Margarita María Ángel Bernal, gerente de la entidad, dijo que “este reconocimiento implica que estamos haciendo bien las cosas pero que debemos continuar porque la transformación de la gente, de su hábitat, de sus condiciones de vida debe ser constante y en eso nos hemos empeñado con la ayuda de un equipo inigualable, que siente pasión por lo que hace y que vibra con los resultados de ese trabajo”.