“La empresa fue muy irresponsable porque no tenían seguridad": papá de geólogo asesinado en Yarumal

En Corozal es velado el cuerpo de Camilo Andrés tirado, de 31 años de edad. Sus familiares dicen que la compañía no les brindó las medidas de seguridad necesarias.

Camilo es uno de los geólogos asesinados el pasado jueves en la madrugada en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, Antioquia.

Sus amigos y vecinos en Corozal, Sucre, de donde era oriundo lo recuerdan como una persona respetuosa y amigable.

“Lo conozco desde su infancia, después de amigo para mí era como un familiar, vecino de toda la vida, no tengo palabras para explicar lo que era él en sí, pero como persona no tenía nada que tacharle”, indicó Guzmán Acosta, un vecino del barrio Los Alpes.

Por otro lado, Carlos Jaraba un amigo del geólogo señaló: "el hecho de que Camilo se haya ido así de repente nos duele a todos quiénes lo conocimos y creo que va hacer mucha falta".

Para el padre de Camilo, la compañía no brindó las garantías a los geólogos que exploraban en la zona.

“La empresa fue muy irresponsable porque no tenían seguridad, llegaron en la madrugada y los levantaron a plomo, quien los iba a defender, nadie, una falla muy grande”, aseguró Olimpo Tirado.

Camilo Andrés trabajaba en la compañía minera Gontinental Gold desde hace cinco meses.

