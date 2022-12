La empresa que construye Parques del Río está envuelta en un escándalo de corrupción

No solo la obra de Parques del Río tiene que lidiar con las críticas, las protestas de la comunidad y las congestiones vehiculares, ahora la firma española OHL, operadora de la primera fase de la obra Parques del Río en Medellín está envuelta en un escándalo en México.

El escándalo de inmediato generó opiniones entre concejales de Medellín:

Publicidad

OHL, multinacional española acusada en México de fraude, de inflar costos de las obras construye #ParquesdelRio #MDE

>http://t.co/n71gfPA9D4 — Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) May 14, 2015

#ParquesdelRio Recuerdo denuncias que hacíamos de los antecedentes de MILLICOM en otros países, hoy lo hago con OHL corrupción — Miguel A. Quintero (@MigueAQuintero) May 13, 2015

Lo único que le faltaba al Parque de río era que la empresa Española ganadora de la obra OHL tuviera líos de corrupción en Mexico. Que tal! — Luis Bernardo Vélez (@luisbernardov) May 12, 2015

Sin embargo, mediante un comunicado, la Alcaldía de Medellín informó que dicha polémica no va afectar la obra, ya que se trata de un proceso particular en ese país y no tiene efectos legales en Colombia.

Publicidad

Según el comunicado, Parques del Río ha contado con el acompañamiento de los diversos organismos de control desde el proceso licitatorio desarrollado por la empresa Konfirma, filial de la Cámara de Comercio de Medellín, los cuales son garantes de la transparencia y manejo responsable de los recursos públicos comprometidos en esta iniciativa.

En dicho proceso de licitación se recibieron tres propuestas de siete firmas de ingeniería y fue adjudicado el 16 de enero del presente año a la firma Agrupación Guinovart Obras y Servicios Hispania S.A Sucursal Colombia.

Publicidad

La interventoría de este proyecto está a cargo de la firma Intering, consorcio de las empresas Integral S.A (Medellín) e Interdiseños (Bogotá).

No obstante, en aras de generar mayor tranquilidad en la ciudadanía por las inquietudes que pueden surgir a raíz de las investigaciones a que es sometida en México la filial de OHL, la gerencia de Parques del Río y la Secretaría de Infraestructura Física solicitarán a la Contraloría General de Medellín y a la Procuraduría General de la Nación, quienes han venido acompañando el proceso, extremar sus controles a la ejecución del proyecto.