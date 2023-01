La estrategia del Metro de Medellín que mantiene a raya a los colados

Ese sistema de transporte no solo es el más querido de los antioqueños. Además, por medio de su cultura logra un comportamiento ejemplarizante de los pasajeros.

Y estos no son pocos. A diario, el Metro de Medellín mueve más de un millón de usuarios.

Desde 1995, año en el que entró en operación, la Cultura Metro fue una idea que se implantó en el imaginario de los paisas y se puede notar desde los accesos.

“Son normas, mas no son rígidas, como no echar basura al piso, no rayarlo y sobre todo cuidar el metro”, explicó sobre los códigos de comportamiento Rosa Restrepo, usuaria del sistema.

Míriam Calderón, otra pasajera dijo: “Los paisas tenemos muy presente la cultura que nos han inculcado desde los comienzos del metro, el metro vive muy aseado, no se ve basura tirada, todos cuidamos el metro”.

Fuerte sanción

No evadir el pago del tiquete está dentro de las normas de la cultura metro. La sanción corre por cuenta del Código de Policía con el pago de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir 220.832 pesos.

Adicionalmente, en las 76 estaciones de todo el sistema, que incluye tren, metrocable, tranvía y Metroplús, hay guías educativos que a través de acciones ejemplarizantes o del voz a voz, comunican qué es la Cultura Metro.

Así lo informa Juan David Parra, jefe servicio al cliente del Metro de Medellín: “El Código de Policía Nacional también tiene unas condiciones o unos artículos que nos ayudan a dar cumplimiento a esas normas o a ese reglamento del usuario, pero lo más importante parte del relacionamiento con nuestros usuarios, la Cultura Metro es persuadir, motivar, comprometer”.

De acuerdo con las cifras del sistema masivo de transporte, 1 millón 550 mil personas se movilizan a diario en el Metro con la Tarjeta Cívica, y es tan sencillo como llegar hasta el torniquete, poner la tarjeta e ingresar.

Es tan fácil, que no complica a los usuarios cuando se les pregunta: ¿por qué no colarse en el metro?

“Siempre se nos ha enseñado desde el metro la cultura ciudadana de respetar a los usuarios, de respetar la empresa”, dice Ramiro Ruiz, un usuario.

Cultura Metro es también señal de respeto por la vida, tanto que los viajeros no cruzan la línea amarilla de las plataformas hasta que el tren se detenga.

