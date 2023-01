La extorsión, un delito que desangra a los paisas

Noticias Caracol habló con afectados y autoridades sobre este flagelo que representa una grave problemática para la ciudadanía.

Luego del Proceso de Paz, varios delitos se incrementaron en las grandes ciudades. En Medellín, por ejemplo, la delincuencia organizada puso la extorsión en el primer plano de sus actividades criminales.

El fenómeno atemoriza a las comunidades y abulta las rentas de las estructuras criminales, que aprovechan el desempleo juvenil para captar muchachos para el crimen.

Vea también: Comisión del Gaula busca el remedio a las ‘vacunas’ sufridas por comerciantes de la comuna 13 "Cómo funciona, cobrando desde los negocios más pequeños hasta los más grandes, al gremio de transportes, a cada una de estas personas y en muchos casos a cada una de las viviendas", manifiesta una víctima de este delito.

Ariel Ávila director de la Fundación Paz y Reconciliación, se atreve a lanzar una teoría.

"Medellín es un caso paradójico e increíble, es de las pocas ciudades en la región latinoamericana donde el crimen le es funcional a la ciudad".

Hablar de extorsión en la capital antioqueña suena a paisaje, muchos incluso ya lo adoptaron como un impuesto más, otros se niegan a aceptarlo a pesar de los riesgos.

"Tenemos unos locales que los construimos con mucho esfuerzo y en un momento dado nos empezaron a cobrar una extorsión, por ahí unos 2 millones de pesos mensuales y llegó un momento en que no fuimos capaz de seguirla pagando, entonces nos amenazaron y los locales ya están en manos de los grupos armados", explica la víctima.

"Casi el 70 por ciento de esta ciudad está pagando extorsión como un servicio de seguridad privada ilegal", agrega el experto.

Conductores de la Comuna 13 denuncian extorsiones diarias de hasta 40 mil pesos ¿Quiénes son los responsables?

Medellín esta cobijada por una sombrilla criminal denominada La Oficina, que la conforman más de 300 bandas, combos, grupos o parches. Algunas tienen poder sobre una o dos cuadras, otras, mandan en barrios y comunas enteras.

"Las amenazas son por Whatsapp, por el teléfono, físicas hasta el punto que van a la casa tuya", indica la víctima de este delito.

Para hacerse dueños y reyes de los barrios, los delincuentes son capaces de todo.

"Hacen desplazar una familia, posteriormente ya la familia al desplazarse queda la vivienda sola y estas viviendas son apoderadas por estos grupos armados donde las subarriendan y cobran la vacuna", señala.

En la famosa e infame vacuna las bandas han encontrado la fórmula para duplicar sus rentas criminales.

"Algunas casas pagan entre 3 mil a 5 mil pesos semanales para la seguridad, algunos locales comerciales llegan a pagar entre un millón 200 o un millón 500 y hay casos hasta de 3 millones de pesos y eso los combos lo van difiriendo, los ciudadanos incluso terminan negociando con los combos reducciones o cuotas, todo lo saben las autoridades y no disminuye", hace énfasis Ávila.

Por su parte el líder de la comuna 13, James Zuluaga, manifiesta "en ese barrio hay 40 o 50 tiendas, hay 20 o 30 buses, entonces si usted suma eso te va a dar al día entre 10 o 20 millones de pesos".

La comuna 13, uno de los barrios más grandes de Medellín, tiene metrocable, metro y hasta escaleras eléctricas, pero hay otra realidad, un poco más oscura, allá en la ladera y entre esos callejones, se ocultan varios de estos delincuentes.

Vea aquí: La otra cara de la comuna 13, a la que llegan hasta 1.000 turistas cada día Asimismo Juan Carlos Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, asegura que solo en lo corrido del año, más de mil delincuentes han sido capturados, muchos de ellos por extorsión.

"Hemos logrado una reducción de más del 21 por ciento este año en el delito de la extorsión y esto a diferencia de años anteriores hemos logrado llegar más a la comunidad, se han realizado una serie de campañas de prevención", manifiesta.

Medellín le ha apostado más de un billón de pesos por año a la inversión social, ha generados empleos formales y ha logrado sacar de la pobreza a decenas de familias.

"¿Qué se está haciendo por los jóvenes de Medellín? básicamente nosotros con este parche lo que queremos es apropiarnos de esos espacios que de una u otra forma nos han prohibido habitar, para que los jóvenes también del territorio tengan nuevas ofertas a partir del arte", indica Katerin Urrea, líder del Colectivo Robledo Venga Parchemos.

Es en la cultura y la recreación como decenas de jóvenes, buscan crecer en la educación y acallar el terror.

"La comedia sirve como gancho, como anzuelo por así decirlo, para empezarlos a atraer, para mostrarles que no es necesario tomar las armas en la vida real, sino que la podemos tomar en un acto cultural", agrega Steven Rendón Blandón, líder social.

Tomar la vida de otra manera es lo que buscan estos jóvenes en Medellín, pero no escondiendo lo que pasa, sino reconociendo lo que falta por hacer para sacar a la ciudad de la crisis en la que la delincuencia ha impuesto a algunas de comunas.