La extorsión, un tormento para los habitantes de Bello

Muchos denuncian pagos a estas estructuras criminales hasta para parquear en la vía pública.

Una imagen de publicidad de venta de casas es la más clara señal para los delincuentes ubicar a sus víctimas.

“Cuando se dan cuenta que una persona está vendiendo o comprando propiedad, simplemente le mandan al muchacho del barrio a hacerle la advertencia de que se dieron cuenta o qué conoce del negocio”, manifestó un habitante de Bello.

Es ahí cuando los tentáculos de la criminalidad, tienen efecto y los constructores parecieran ser los más vulnerables.

“La cosa está tan grave en Bello, que incluso ellos les piden un apartamento a los grandes constructores, les exigen que les compren los materiales a ellos, e incluso les proponen que les contraten a los muchachos”.

Un líder de derechos humanos y miembro de organizaciones sociales, prende aún más las alarmas sobre este delito que preocupa a todos los habitantes de este municipio ubicado en el norte del Valle de Aburrá.

“En los barrios tenemos desde extorsiones, la mafia del ladrillo, la imposición de productos a tenderos y el ajusticiamiento sobre todo de los grupos delincuenciales a los jóvenes”, aseguró.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Bello, Jairo Araque, reconoce los problemas de criminalidad, pero dice, no conocer denuncias.

“No podríamos decir que no tenemos estructuras criminales, claro que las tenemos, por eso hacemos campaña la de acercarnos a la comunidad y generar un factor disuasivo en esas estructuras”.

Sin embargo, la ciudadanía no denuncia por temor. “Nosotros no denunciamos por miedo, porque nos cuentan que desde la misma policía se filtra la información, de quien denunció y luego van y te tocan la puerta de tu casa”, señaló un ciudadano.

Cada extorsión por negocio comercial está entre 2 mil y 100 mil pesos mensuales, todo depende del negocio. A esto se suma el resultado de la investigación del Observatorio de Seguridad Humana de la Universidad de Antioquia, que alerta sobre el control territorial de estructuras criminales, en Bello y Medellín.