La Fiscalía lo incluyó en el cartel de los más buscados pero lleva un año muerto

Un error en la actualización de los sistemas de información de ese organismo hizo que Esteban Giraldo Pérez apareciera en la lista.

Así lo aseguró el director seccional de Fiscalías de Medellín, Raúl González Flechas.

“Estamos verificando, hasta ahora me entero de la situación, al parecer los sistemas de información no se actualizaron en ese caso y no se ha subido el registro de fallecimiento”, dijo el funcionario.

Esteban Giraldo Pérez falleció en un accidente de tránsito el 18 de febrero de 2017 en el barrio La Paralela, en el norte de Medellín.

En su contra, según los registros de la Procuraduría conocidos por Noticias Caracol y publicados en la siguiente nota, dos condenas diferentes por hurto calificado y hurto agravado y calificado.

La primera sentencia, de 24 meses de prisión, fue emitida el 15 de mayo de 2015 por el juzgado 33 penal municipal con funciones de conocimiento de Medellín, y la segunda, de 18 meses, data del 20 de enero de 2017 (un mes antes de morir); fue emitida por el juzgado 37 penal municipal con funciones de conocimiento de Medellín.

Según la Fiscalía, ya fue capturado otro de los delincuentes que aparecen en el cartel de los más buscados: Carlos Mario García.