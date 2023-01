La geóloga asesinada en Yarumal llamaba a menudo a su padre para narrarle su angustia

En medio del dolor, la familia de Laura Alejandra Aguirre denuncia que los geólogos atacados por disidentes de las FARC en Yarumal, Antioquia, no tenían seguridad.

El padre de la joven afirma que su hija vivía angustiada porque la situación de orden público en la región a donde tenía que ir por orden de la Continental Gold era delicada.

Los angustiosos mensajes de texto de uno de los sobrevivientes de la masacre en Yarumal "Yo me pregunto dónde estaba el ejército, el alcalde de Yarumal afirma que había tranquilidad cuando los geólogos, en realidad, tenían zozobra. Ella me llamaba casi todos los días para contarme lo intranquila que estaba", afirmó John Jairo Flórez Ramírez, padre de Laura.

Federico Cañas, novio de la geóloga asesinada, afirma que "ellos hacía más una labor silenciosa y estaban solos, no había ejército".

Un pasado de éxito y compañerismo, así recuerdan al geólogo Henry Mauricio Martínez Laura Alejandra Aguirre en la última llamada a su padre le comentó que todo el grupo tenía miedo.

"Y la pregunta mía es dónde estaba el Ejército si esa es zona roja. La gente no tiene nada que ver con la pelea que tiene el gobierno con esos miserables y canallas", añadió el padre de Laura.

Continental Gold no informó de amenazas en contra de sus funcionarios: Luis Pérez