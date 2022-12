La gorda más querida por los antioqueños cumplió 30 ‘abriles’

Tiene 30 años, mide 2,48 metros y pesa 250 kilos. Gracias al maestro Fernando Botero, esta escultura llegó desde Italia el 15 de septiembre de 1986, para devolverle la vida al centro de Medellín.



Hace 30 años llegó la gorda de Botero desde Italia a Medellín y sigue manteniendo la belleza del primer día. #TBT 👆🏼 pic.twitter.com/KSzyOC5E0n — EPM estamos ahí (@EPMestamosahi) September 15, 2016

“Antes no llegaba gente aquí, era solo y no daban ganas de trabajar, y cuando la trajeron, esto se llenó demasiado y la gente en la esquina no cabía”, dijo Ezequiel Benjumea, un ventero del Parque Berrío, el lugar en el que está ‘la Gorda’, en pleno corazón de la capital antioqueña.

Desde entonces, ella ha sido testigo de encuentros amorosos, citas de negocios y una gran transformación del centro.

Es la mujer más voluptuosa de la ciudad. Sus grandes caderas y senos desnudos despiertan el cariño de habitantes y turistas.

“Le cantamos un feliz cumpleaños hoy para que los colombianos se sigan regocijando de esta estructura fenomenal, saludos, ¡Panamá!”, dijo Olga Valdez, una turista panameña.

Además, ‘la Gorda de Botero’ es considerada como punto de referencia en Medellín.