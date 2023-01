La historia de Andrés Ricaurte, el naciente ídolo del DIM que sorprendió en los Ecaes

Un día después de salir como figura del clásico entre Medellín y Nacional, el volante tuvo otra dura prueba: los exámenes de calidad de la educación superior.

Sí. Andrés Ricaurte, de 27 años y nacido en Medellín, alterna los duros entrenamientos en el Deportivo Independiente Medellín, el tiempo con su familia y sus amigos con las clases a distancia para formarse como administrador de empresas en el Politécnico Gran Colombiano.

El volante cursa octavo semestre y de culminar sin contratiempos este periodo académico, estará a dos materias de recibirse como profesional, esta vez fuera de las canchas, donde ha marcado 14 goles.

Por eso es que sorprendió a los demás estudiantes que se acercaron a presentar los Ecaes el domingo a las 7:00 a.m. en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid en el barrio El Poblado, en Medellín, y una imagen suya previa al examen académico comenzó a rodar en las redes sociales acompañada de comentarios positivos al respecto.

Entonces Ricaurte se cogió ayer al Nacional y hoy madrugó a hacer los ECAES. No se puede ser tan grande. pic.twitter.com/P7kYbWdqjV — Freeman (@FelipeHdez97) October 7, 2018

La prueba fue presentada por 313.818 estudiantes en toda Colombia, según el Icfes y Noticias Caracol quiso conocer cómo le fue al volante 10 del Deportivo Independiente Medellín ‘frente al tablero’.

Empecemos por lo primero, Andrés, cuéntenos sobre usted.

Nací en Medellín, tengo 27 años. Me críe en el barrio Nueva Villa del Aburrá, por La Castellana, y estudié en el Instituto Jorge Robledo. Mis papás son separados, soy el segundo de tres hermanos. Soy casado y aún no tengo hijos.

¿De dónde salió la idea de estudiar?

En mi casa siempre fue como una orden y a mí me gustaba el estudio, lo disfrutaba como el fútbol y mi papa, que es ingeniero químico (Carlos Ricaurte, exjugador de Atlético Nacional, América y el DIM) jugó fútbol y estudió, entonces había que hacerlo.

¿Por qué administración de empresas?

Empecé a estudiar comunicación social en Eafit, hice dos semestres, luego me pasé a ingeniería de diseño, hice cinco semestres, y comencé a jugar con Itagüí (Águilas Doradas). Cuando el equipo cambió de sede a Pereira, esa carrera que estudiaba no existía sino aquí en Medellín y me tocó parar el estudio.

Luego cuando vi que no iba a tener un domicilio fijo, decidí estudiar por internet, elegí administración de empresas y ya, voy en octavo semestre.

¿Cómo se sintió en las pruebas del domingo?

Bien, eso es muy desgastante, sobre todo el examen de la mañana, que es como el global que le hacen a todo el mundo, es muy largo. En la segunda parte (en la tarde), hay preguntas muy teóricas sobre temas que uno vio muy al principio de la carrera y no se acuerda uno mucho, es más el desgaste mental, que no lo deja pensar a uno.

¿Qué hubiera pasado si coincidía el clásico con el Ecaes?

Si el partido hubiera sido el domingo, me tocaba aplazar para el próximo año.

Después de haberle ganado a Nacional y ser figura del partido, ¿pensó que iba a pasar desapercibido?

Sí, pensé que había pasado desapercibido hasta que encontré esa foto en Twitter. Por la mañana pasé más desapercibido, por la tarde no tanto y algunas personas se acercaron a saludarme.

¿Es una persona de leer?

No soy de leer novelas y libros que no tiene que ver con la carrera.

¿Más el cine, la música?

Sí. Escucha todo tipo de música: vallenato, reggaetón y algo de cumbia argentina. Y veo mucha serie con eso de Netflix. Ahora estoy viendo The Sinner. Ya me vi El barco, Prision Break, How to Get Away With Murder y La Casa de Papel, que no me gustó tanto.

¿Y qué música manda en el camerino del DIM?

El camerino manda J Balvin, es el que marca la parada.

¿Qué mensaje les envía a los jóvenes sobre su ejemplo, el de dedicarse al fútbol y también a la academia?

Que fácil no hay nada, si bien los futbolistas contamos con mucho tiempo libre, creo que no hay disculpa para no hacerlo.

¿Qué es lo que más le gusta de la administración de empresas?

Me han llamado la atención el manejo de personal, las relaciones humanas, creo que es muy importante, son determinantes en cosas que se necesitan en trabajo de campo.

¿Lo aplica en el día a día?

Sí, lo vive uno todo el tiempo, más en un deporte tan colectivo como el nuestro.

¿Le da una manito a Raúl Giraldo, dueño del club, en los momentos difíciles?

Jajajajaja. No, en esa parte no me meto.

¿Es hincha de algún club?

Si digo no creen la historia: fui hincha Nacional y soy hincha de Medellín. En la familia de mi papá son muy hinchas de Nacional y en la de mi mama muy hinchas del Medellín. Yo era de Nacional y una vez hubo un problema en el estadio con los hinchas del América, entonces mi papá dijo que no volvía al estadio, por lo que empecé a ir con un tío por parte de mi mamá, que es del Medellín y me volví del Medellín, pero esa historia no se la creen a uno.

¿Algún referente en el fútbol?

Sí. Riquelme, desde niño.

O sea que es hincha de Boca Juniors.

No, de River (risas).

Ricaurte planea ingresar a los cuartos de final de la Liga Águila –su equipo es décimo-, ser campeón y graduarse en junio del año próximo para redondear una etapa exitosa.

El jugador cuenta que, como él, otros futbolistas están en la vida académica: “No soy el único: Juan David Rodríguez, de Once Caldas; Arled Cadavid, arquero de Leones, Edwin Segura y Jorge Ramos, de Atlético Huila, también están estudiando. Además de algunos mayores. Tenemos un beneficio por medio de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro).

Foto: cortesía.