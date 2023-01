La historia de Edison, vícitma de falso positivo hallado en fosa común del cementerio de Dabeiba

El joven desapareció en 2002, cuando tenía 23 años. Desde entonces, su padre inició una incansable búsqueda que terminó este lunes, al recibir sus restos.

En un hecho histórico para Dabeiba, municipio ubicado al occidente de Antioquia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entregó el primer cuerpo identificado de la fosa común del cementerio Las Mercedes .

Con una peregrinación y un decreto de luto por tres días, despidieron a Edison Lexander Lezcano, quien desapareció cuando tenía tan solo 23 años y al parecer fue raptado por militares.

“Nadie daba razón, me decían que ahí estaba, pero me encontré con unos militares los cuales me hacían cualquier cantidad de preguntas de él y me decían: ‘No, él no era ningún agricultor, él no era ningún agricultor’, me decían así, pero yo respondía: 'no, yo ahora no vivo con él, pero'… ‘¿y usted quién es?’, me preguntaban y yo les respondía: 'es el papá de mi hijo'”, recuerda Nohelia Rengifo, su expareja.

Edison desapareció una mañana cuando salió a trabajar, era agricultor. Nohelia, madre de su primer hijo, asegura que fueron 18 años de zozobra sin saber su paradero.

“Él venía, veía el niño, me colaboraba, yo hablaba con él. De repente me dan esa noticia de su desaparición, era un domingo, y yo salí a averiguar si eso era verdad y me decían que sí, que él estaba muerto”, relata la expareja de la víctima de falsos positivos.

Durante años, Gustavo de Jesús Lezcano luchó por encontrar a su hijo, pero la justicia ordinaria no le dio respuestas. Gracias a los registros de ADN que reposan en Medicina Legal finalmente se logró su identificación.

“Esto es un primer paso, son pasos complejos, delicados y confiamos en que podamos ampliar el número de personas identificadas”, señala Alejandro Ramelli, magistrado de la JEP.

En una fotografía, que reposa al lado del cuerpo de Edison, se encuentra su primer hijo, Daniel, quien solo compartió dos años de vida con su padre.

“Él venía a ver el niño, lo cargaba, lo sacaba al parque, a comer helado. Imagínese que las fotos que pusieron ahí (junto a su ataúd) se las tomaba él cuando sacaba al niño”, describe Nohelia Rengifo.

Entretanto, los hijos de Edison despiden a su padre y piden justicia para encontrar, juzgar y condenar a los responsables de su desaparición y muerte.