La historia de Emilio, el niño transgénero que estudia en un colegio femenino de Medellín

Sara, como fue nombrado por sus padres cuando nació, ha contado con el apoyo y el amor de su familia, de sus compañeras y de la institución.

En entrevista con Blu Radio Medellín, Emilio, un estudiante del Colegio Marymount, habló de todo el proceso que ha llevado desde el día que decidió contarle a sus papás que a pesar de haber nacido en el cuerpo de una mujer se siente hombre.

El menor, es el primer niño que recibe clases en esta institución que, además de ser femenina, es dirigida por una comunidad religiosa.

“Yo llevé un proceso muy largo de encontrarme a mí mismo, de trabajar solo. Hasta que ya el año pasado yo llegué a un punto donde no podía más, donde quería expresarles a mis papás que yo no era una niña, porque simplemente no lo soy. Entonces decidí buscar ayuda en la psicóloga del colegio que me ha ayudado con este proceso”, relató Emilio en Blu Radio.

Su madre, Lina, confesó que no fue una noticia fácil de asimilar. Sara, como inicialmente se llamaba Emilio, se acercó un día al cuarto de sus padres, en compañía de su hermana, para hablarles de la situación.

“Lo primero que hicimos fue abrazarlo, decirle que lo amábamos, que nos tuviera paciencia, que esto no era fácil, que esto era un proceso que tendríamos que vivir en familia acompañados de entes que realmente nos pudieran ayudar”, recordó la madre.

Pese a que por tradición el Colegio Marymount, que es bastante reconocido en la capital antioqueña, solo admite niñas, permitió que Emilio continuara sus estudios en la institución y ha brindad apoyo al estudiante y a su familia. Incluso, ha dispuesto espacios para educar a los demás estudiantes frente al tema.

“La verdad todas las niñas lo tomaron muy bien, ha sido un proceso muy bonito, de muchos aprendizajes, de educar a las personas, que esto es normal y que le puede pasar a cualquiera. Incluso las niñas se han informado sobre el tema”, contó Emilio.

