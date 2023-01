La historia de Johan Andrés, el futbolista de 13 años que conmovió al dedicarle un gol a su abuela

El niño, que vive en el corregimiento de Doradal, en Puerto Triunfo, emocionó a miles de personas con sus palabras. Sueña con ser como Yerry Mina.

El testimonio de este pequeño soñador conmueve. Por eso Noticias Caracol llegó hasta la humilde vivienda de Johan Andrés Salas y habló con él.

En la casa tiene varios trofeos, todo un tesoro para este joven que desde sus 6 años entrena duro en la polvorienta cancha de Doradal para algún día llegar a jugar a nivel profesional.

Su historia fue conocida cuando en una entrevista para un canal regional, rompió en llanto luego de que le preguntaron a quién dedicaba el gol de la victoria de su equipo.

“Mi abuela es como mi mamá, porque ella es la que siempre ha vivido conmigo, ha estado conmigo, me ha estado apoyando, ha estado consiguiéndose la plata para yo salir adelante, ir a jugar a unas partes y a veces mi entrenador es el que me ayuda, cuando no conseguimos la plata”, dijo el niño ante las cámaras.

A doña Florentina Salas Benítez, estos triunfos de Johan la hacen sentir orgullosa.

“Gracias a Dios es un gusto, a él le gusta mucho jugar fútbol, y él dice que va a salir adelante y que con el fútbol nos va a sacar a todos a adelante”, contó la abuela.

Arnold Quiñones, quién descubrió el talento de Johan, asegura que es de sus alumnos más disciplinados.

“Nosotros cuando hacemos encuentros deportivos, que hay que pitar las categorías inferiores, como la sub 8 y sub 10, él se mete de árbitro y me colabora con eso, es una forma, como me dice él, de colaborar, vienen equipos, hay que ofrecerles algo, de esa manera es que me paga”, recordó el entrenador.

Debido a que es poco el apoyo institucional, los padres de familia son los que con sus recursos patrocinan los entrenamientos y viajes de estos pequeños.