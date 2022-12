La historia de la empresaria paisa que logró derrotar la Lista Clinton

Foto: Adriana María Ruiz Madrid tiene 45 años. Sueña con regresar a Estados Unidos, donde vive su única hija, de 16 años. Cortesía.

Durante 628 días, la empresaria antioqueña Adriana María Ruiz Madrid figuró para las autoridades –en todo el mundo- como la ‘gerente’ de una de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas del hemisferio occidental: ‘La Oficina de Envigado’, grupo delincuencial fundado por el extinto capo Pablo Escobar Gaviria.

Su rostro, nombre y número de cédula aparecieron el 19 de noviembre de 2014 junto a los de peligrosos delincuentes, y algunos dirigentes deportivos, en un organigrama en el que la Oficina del Tesoro del Departamento de Estado la señalaba de ser testaferro, facilitar el lavado de dinero y la corrupción a políticos para que se sumaran al engranaje narco.

Su figuración junto a jefes de la Oficina de Envigado como Félix Alberto Isaza Sánchez, alias ‘Beto’; Edward García Arboleda, alias ‘Orión’; y el asesinado Wilmar Alexis Metaute, alias ‘Pichi Calvo’, no sólo la puso en la picota pública, también le significó una especie de muerte financiera, pues la Ley de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin), como denomina Estados Unidos a la Lista Clinton, prohíbe cualquier tipo de transacción financiera con quien en ella es incluido.

Foto: Adriana María Ruiz Madrid (círculo rojo) no podrá demandar a Estados Unidos, pues la legislación vigente no lo permite, aseguran expertos en el tema.

“Tuve que perder mi trabajo. Mi novio me ha mantenido, me da la comida y todo”, asegura ella sobre su condición económica.

Pero el pasado 4 de agosto todo cambió para ella.

Ese día, las autoridades norteamericanas dieron a conocer que era una de las personas excluidas de esa temida lista, en la que, entre otros, están el Envigado Fútbol Club, equipo del que surgieron futbolistas como James Rodríguez y Fredy Guarín.

Para lograrlo, tuvo que contratar a un equipo de juristas liderados por el abogado Luis Guerra y el investigador judicial Wilton Hernández y destinar una suma millonaria de dinero que proviene, según ella, de deudas con familiares, amigos y préstamos otorgados por algunos bancos a terceros.

“Salir de la lista Clinton cuesta mucho dinero, he invertido, más lo que he perdido, unos 300 millones de pesos”, indica Ruiz.

Entre las pérdidas en esta batalla jurídica está lo que Ruiz Madrid consideraba una de las piedras angulares de su economía: un spa que tuvo que vender cuando las autoridades norteamericanas dijeron que ese lugar funcionaba bajo órdenes de ‘la Oficina de Envigado’.

Esos recursos, según Ruiz Madrid, fueron destinados a demostrar que su amistad con Daniel Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, el desaparecido capo de ese grupo delincuencial, no trascendió a lo criminal.

“Él fue amigo mío de juventud, creció en Envigado igual que yo, lo conozco de cuando estaba joven. En un momento él me pide que le haga unas declaraciones de renta y lo hago”, recuerda Ruiz Madrid sobre el trabajo que la terminó enredando con las autoridades antinarcóticos de los Estados Unidos.

‘Danielito’ en ese entonces, asevera Ruiz Madrid, era guarda de la Secretaría de Tránsito de Envigado, viajaba a Estados Unidos y disfrutaba de una vivienda de interés social que le adjudicó la alcaldía local.

“Justificó sus ingresos. Lo hizo para obtener un préstamo en una entidad financiera”, cuenta Ruiz Madrid, quien también se formó como secretaria bilingüe hace dos décadas.

La vida de ‘Danielito’ cambió. Dejó de ser esa persona de bien a la que Ruiz Madrid conoció y se convirtió en el monstro criminal que describen las autoridades: le atribuyen asesinatos, secuestros y el control de una empresa criminal que ha tenido durante años dominio sobre las rentas ilegales en Antioquia y otros lugares de Colombia y Suramérica.

Luego ‘Danielito’ desapareció. En el bajo mundo se dice que fue asesinado por Carlos Mario Aguilar, alias ‘Rogelio’, en retaliación por el asesinato de Gustavo Upegui, expresidente y propietario del Envigado Fútbol Club.

Y la pesadilla de la Lista Clinton comenzó para Ruiz Madrid. Un infierno del que acaba de salir, pues demostró a EE.UU. que es inocente, pero que no se extingue completamente.

“Tengo una investigación adelantada, en la Fiscalía, la cual está siendo atendida por uno de mis abogados. Es por esos mismos hechos”, dice.