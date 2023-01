La historia de Legarda, un joven apegado a Dios al que la violencia le cortó las alas

Nació en Popayán, creció en Estados Unidos y regresó al país para edificar su promisoria carrera, pero sus proyectos fueron frustrados.

Legarda lo dejó claro antes de morir: sentir miedo no era una opción. Por eso desde muy joven empezó a construir su sueño musical en Estados Unidos, grabando ‘covers’ de éxitos de artistas internacionales.

Él regresó a Colombia en el 2016 para lanzar su carrera en firme. Su primer sencillo lo tituló ‘La verdad’.

Después grabó el tema ‘Ya estoy mejor’ con su amigo Andy Rivera, canción que fue un éxito en el género urbano.

Paso a paso construía sus sueños con una base sólida: la espiritualidad que lo caracterizaba y la fe en Dios.

El apoyo lo encontró en una mujer que le robó el corazón, la youtuber Luisa Fernanda W, su cómplice, con quien vivió momentos muy felices.

La influenciadora lo sumergió en el mundo de lo digital, logrando que él también fuera reconocido como youtuber. Él la tomó de su mano para enseñarle lo maravilloso de la música.

Se amaban tanto que ella lo llegó a llamar ‘Mi regalo’, título que le dio a la canción que compuso en homenaje al sentimiento que le inspiraba el payanés.

Con un emotivo mensaje, Luisa Fernanda despidió a su ángel, al amor de su vida, a ese joven que no sólo se robó su corazón sino el de miles de jóvenes colombianos.

“Lo único que me reconforta en este momento es que sé que estabas feliz!! Viviendo tu sueño, estabas demasiado feliz!! Pleno viviendo un amor real!! Un sueño”, escribió la youtuber.

Legarda soñó hasta el último día de su vida, el día en el que una bala perdida le cortó las alas.