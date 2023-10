La historia de una mujer que ha perseguido por tres países al asesino de su mamá

Una mujer de Medellín buscó durante tres años al asesino de su mamá. Aunque el sujeto habría escapado a Chile, ella logró ubicarlo y que las autoridades de ese país lo detuvieran. Sin embargo, está a punto de quedar en libertad.



Los últimos tres años de la vida de la mujer han sido una búsqueda incansable de justicia por el caso de María Dorabla Pareja, que, según la Fiscalía General de la Nación, fue víctima de feminicidio en La Dorada, Caldas.

“Él entró a la casa, mi mamá estaba en el patio y la golpeó con una piedra en la cabeza, se la partió. Después la amordazó, la amarró, la golpeó hasta que ya no pudo más. Él llegó como inmigrante ilegal a La Dorada, era un vecino”, aseguró Ely Johana Ramírez.

Cuando se enteró de que el señalado homicida de su mamá huyó de Colombia, gastó todos sus recursos con la idea de encontrarlo.

“Inicialmente, lo logramos ubicar en Ecuador. Yo le di toda la información al CTI y a las entidades que han estado pendientes, pero cuando salió la orden de captura, él ya se había volado de nuevo para Perú, pues se dio cuenta de que lo estábamos siguiendo, pues estuvimos en la frontera, en Ipiales”, manifestó.

Pero su búsqueda no cesó allí y lo encontró en Chile, país en el que fue detenido por las autoridades. Sin embargo, ya casi cumple 6 meses sin ser extraditado y está a punto de quedar en libertad.

“Él está capturado, pero no se ha podido hacer la extradición. Estamos esperando, vamos a cumplir 6 meses, me preocupa que se venzan los términos. Si esto pasa, lo dejan libre. Él está allá, ya en dos ocasiones la Policía viajó hasta allá para traerlo, pero no se pudo, dado que nos hace falta un documento que debe emitir el cónsul de Venezuela”, agregó la mujer.

Por su parte, John Morales, abogado de las víctimas, aseguró que el proceso no marcha a buen ritmo: “Trámites administrativos ante la Cancillería de Colombia, ante la Cancillería de Chile y los diferentes órganos de cooperación internacional a través de los diferentes medios de justicia han estado lentos en este asunto”.

Si el presunto homicida no es extraditado el próximo 3 de septiembre, el sujeto será liberado por vencimiento de términos: “Mi vida se acabó, mi mamá era todo para mí. Era una excelente persona”.