La historia del diseñador de la Universidad de Antioquia que cayó en tiroteo en Laureles

Este viernes amigos y familiares lloran la muerte de Mauricio Ospina, una de las víctimas del ataque sicarial ocurrido en un bar.

Mauricio era un diseñador gráfico que estaba departiendo en el lugar con una amiga, cuando desconocidos irrumpieron a tiros, con un arma con silenciador, él fue una de las cuatro personas que resultaron heridas y aunque alcanzó a ser trasladado al Hospital General allí falleció.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de rechazo y condolencias por la muerte del diseñador de 35 años que trabajaba en la Universidad de Antioquia.

Instituciones como la Biblioteca Pública Piloto escribieron a través de Twitter:

"La Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina lamenta profundamente el fallecimiento de Mauricio Ospina Bohórquez, quien trabajó como técnico de cultura digital en el Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín hace algunos años".

De igual forma el medio de comunicación alternativo Universo Centro también lamentó la pronta partida de Mauricio: "En memoria de nuestro colaborador y amigo Mauricio Ospina, otra víctima de la violencia en Medellín".



En memoria de nuestro colaborador y amigo Mauricio Ospina, otra víctima de la violencia en Medellín, publicamos este texto que escribió para UC34: Crónica del defraude de SoHo https://t.co/t6TxFiUA2F



Desde Universo Centro acompañamos a su familia y amigos. pic.twitter.com/xkZGxlGKBQ — Universo Centro (@UniversoCentro) December 28, 2018