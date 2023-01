La historia del triatleta atropellado por una tractomula en Envigado

Así fue el último trayecto en ‘bici’ de Diego Salazar, quien falleció debido a la gravedad de sus heridas. Su partida conmovió hasta el ciclista Rigoberto Urán.

El trágico accidente ocurrió el sábado cuando él regresaba con otras tres personas de una vuelta al municipio de Angelópolis, ubicado a 40 kilómetros de Medellín, según le contó a Noticias Caracol Juan Cadavid, uno de los amigos que lo acompañaba ese día y fue testigo del accidente.

Publicidad

“Nosotros tenemos un equipo que se llama bikers, para ese día teníamos programado salir en bicicletas de montaña para el municipio de Angelópolis, nosotros salimos a las 6:30 a.m. de la estación del metro Aguacatala; todo normal”, contó Juan.

En el grupo iban Juan, Diego, Lina y Jorge; el accidente ocurrió cuando ya se encontraban de regreso a Medellín.

“Llegamos a Caldas aproximadamente las 10:50 a.m. había demasiado taco, cuando llegamos a la avenida Regional había demasiado taco, Diego y yo íbamos adelante. Aproximadamente una cuadra después de Viva Envigado, él se adelantó para sobrepasar una tractomula, yo iba detrás de él y no que se me pasó, si fue que yo quise borrar ese momento de mi mente. Cuando yo lo vi a él, la bicicleta estaba debajo de la tractomula”, relató Juan.

Diego quedó tendido en el suelo, su amigo paró a auxiliarlo y al momento llegó su amiga Lina, Jorge se había despedido una cuadra antes de pasar por el centro comercial Viva Envigado.

Publicidad

“Llamamos la ambulancia, llegó un policía y ayudó a controlar el tráfico, vi demasiada imprudencia de la gente, nos gritaban cosas, como que estábamos estorbando. La ambulancia llegó minutos después, me imaginé que fue por ese trancón tan berraco que había”, aseguró el amigo del triatleta.

Diego sufrió una fractura en la pelvis y la tibia, otros órganos también terminaron comprometidos y falleció en una clinica del sur de Medellín el lunes, debido a la gravedad de las heridas.

Publicidad

“Yo no me explico cómo no pude ver la caída porque yo iba detrás de él, lo que yo digo es que como él llevaba solo 20 días entrenando en bicicleta de montaña, de pronto no estaba muy acostumbrado a eso, yo creo que lo que le pasó es que tocó el carro de la izquierda o incluso la misma tractomula lo desestabilizó y lo tiró al piso”, manifestó Juan, quien aseguró que no hubo ninguna intención del conductor en lo que sucedió.

La muerte de Diego, quien en los últimos años se había enfocado más en el ciclismo según Agustín Blanco, entrenador de triatlón en el club Titanes, conmovió a todos sus amigos quienes organizaron una ciclada el próximo domingo en su homenaje y apoyo a su familia de la cual él era la cabeza. Juan expresó que allí estará, aunque no en bicicleta.

A propósito de lo ocurrido, Rigoberto Urán envió un mensaje en redes sociales pidiendo respeto por los ciclistas y peatones en las vías. Y aunque Juan manifestó que el conductor de la tractomula no tuvo la culpa, pidió más paciencia y prudencia para evitar que hechos como este se repitan.

En contexto: Rigoberto Urán pide respeto por ciclistas y peatones en las vías tras muerte de triatleta