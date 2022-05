La historia detrás de la mujer que amamantó a su bebé en el metro de Medellín

Yecsa es el nombre de la madre que fue captada amamantando a su bebé, Emiliano, en el metro de Medellín. Un usuario usó la foto para quejarse en redes sociales , pero le llovieron críticas al cuestionar a la mujer.

Luego de una semana, el Metro de Medellín contó su historia: “No sabíamos su nombre, de dónde venía ni a dónde iba. El tema quedó en las cinco palabras de una respuesta que se viralizó. Pero el sábado, a la 1:48 a.m., nos escribió: ‘Hola, gracias por su expresión con lo que dijo el señor. Soy la madre lactando al bebé en el metro’”.

El hombre, que además le tomó una foto, señaló: “Esto es una falta de respeto con los usuarios del sistema metro. ¿Cómo es posible que la señora no tenga al menos una cobija o una camisa para taparse? Así, cómo se quejan de que en el metro las manosean y que son abusadas. Lástima”.

Sin embargo, su comentario fue blanco de críticas y el mismo metro le respondió: “Sí, una lástima... tu comentario”

Yecsa y su bebé viven en Niquía Camacol, un barrio del municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá.

“Usan el metro entre dos y tres veces por semana. El día de la foto ella, el bebé y doña Dulce, la abuela del pequeño, abordaron el tren en Ayurá con destino a Niquía”, le contó la mujer al Metro de Medellín.

Para ella, alimentar a su hijo “fue una acción espontánea, natural y llena de amor. Y aunque no tenía por qué explicarlo, ella dice que no cubrió al bebé porque en los últimos días ha estado enfermo y a él no le gusta que le pongan mantas mientras se alimenta”, agregó el sistema de transporte.

El Metro de Medellín recuerda que hay tres puntos de lactancia materna en el sistema, los cuales están ubicados en las estaciones de: San Antonio, Hospital y San Javier (línea J)

“Este acto de amor se puede dar en cualquier espacio de la #RedMetro”, subrayó la empresa.