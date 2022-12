La historia detrás de la muñeca gigante que carga un reciclador en el Metro de Medellín

Diciembre está lleno de bellas sorpresas y regalos, y una fotografía tomada por Jairo Ruiz Sanabria resume este hecho de forma especial.

Y es que la imagen que tomó este fotógrafo de la Universidad de Antioquia se ha convertido en menos de un día en un fenómeno viral que ha despertado toda clase de comentarios llenos de solidaridad.

En su muro de Facebook Jairo Ruiz Sanabria contó la historia detrás de la imagen:

“Haciendo la ruta del metro, entre el centro y Niquía a las diez de la mañana, sentí gran extrañeza al ver a un señor de pie, con aspecto campesino, que llevaba una niña entre un costal. Fue tal mi asombro que concentré la mirada para tratar de entender la situación, porque el contraluz no me dejaba ver bien. Detallé y detallé, hasta darme cuenta que no se trataba de una niña, ¡sino una muñeca!”

Y continúa:

Entonces decidí fotografiarlo. Me parecía un detalle muy delicado que un padre se tomará el trabajo de cargar esa muñeca gigante para su hija o hijas. El señor se dejó fotografiar con tranquilidad y hasta se cuadró para que la muñeca se viera mejor. Entonces le hice las preguntas de rigor: cómo se llamaba, qué hacía, dónde había conseguido la muñeca y para quién la llevaba. Me respondió:

Y el moño para esta gran historia:

“Me llamó Pedronel Guzmán. Vivo en el barrio Blanquizal. Trabajo como reciclador en el centro, escogiendo chatarra. Vivo con mi esposa. No tenemos hijos. Encontré está muñeca y me pareció muy bonita. Se la llevo a mi esposa, porque sé que le gustan mucho. Ella les hace ropita, las viste y decora la casa con ellas. Después que la lleve me regreso de nuevo para el centro a trabajar.”

Jairo Ruiz Sanabria aclara que esta foto fue tomada en marzo del 2008, pero desde hace algunos años para acá mucha gente la recuerda y la pone en sus redes sociales para motivar el espíritu navideño.