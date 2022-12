La historia detrás del ‘ángel’ del Chapecoense esconde una dura realidad

“Para mí es un orgullo que me llamen el ‘ángel’ por haber ayudado a la gente, pero a la vez me siento mal porque hubo muchas víctimas por lo del accidente”, manifestó Johan Alexis, el joven labriego de 15 años que ayudó a los socorristas de la tragedia aérea en el rescate de seis sobrevivientes.

Por ello este adolescente recibió el premio al arrojo, a la valentía; cambiará las botas para cumplir el sueño de volar. Sí, paradójicamente ayudar a quienes cayeron en el avión lo puso en otro. Irá a Brasil en la noche de este jueves para asistir al homenaje que este país le hará a Medellín.

(Vea también: Este niño antioqueño fue el ‘ángel’ de la tragedia de Chapecoense ).

Pero detrás de esta soñadora mirada se esconde una historia de humildad y mucho sacrificio ya que, entre otras cosas, no tiene casa y en la actualidad vive con su padre en un rancho de madera improvisado cerca al cerro donde murieron 71 personas.

Y es que para que los rescatistas llegaran hasta el lugar donde ocurrió el accidente aéreo, el pasado 28 de noviembre, fue necesario destruir zonas completas sembradas por el mismo Johan Alexis y su padre, lo que hizo que perdieran, junto a un socio, cerca de 60 millones de pesos.