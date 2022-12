La historia tras la polémica imagen del ‘sagrado corazón de Álvaro Uribe’

El cuadro del ‘Sagrado corazón de Álvaro Uribe’ que tiene en su casa la senadora Paloma Valencia Laserna no es parte de un ritual de santería, muchos menos brujería y está lejos de hacer parte de un comportamiento esotérico.

La pintura, que se volvió viral en las redes sociales luego de que la congresista transmitiera en vivo por medio de Facebook una de sus opiniones frente al Plebiscito por la paz, es parte de la obra Santos populares de la artista María Alejandra Muñoz, amiga cercana de la Senadora y compañera de alguna de sus apuestas editoriales. (Lea también: Este es el sagrado corazón del senador Uribe en casa de Paloma Valencia).



Este es el óleo de una gran artista Popayaneja que dejó perplejos a los geniales críticos de arte del @elespectador pic.twitter.com/M3v01wkuwI — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 29, 2016

“Hace tiempo he estado trabajando en una serie de pinturas que habla sobre santos populares, figuras públicas que generan pasión en la gente y las beatifico, las santifico, por lo menos en pintura, porque generan ese tipo de aprecio”, explicó la artista payanés a Noticias Caracol.

La obra, relató, llegó a manos de la senadora como parte de un regalo hace más de cuatro años.

“Hacía tiempo no veía a Paloma y le tenía una deuda de regalos; le di el cuadro, se lo regalé diciéndole que cuando terminara mis obras me lo prestara para exponerlo”.

María Alejandra, quien es artista y diseñadora gráfica, cree que la aparición de la imagen en el video que la senadora Valencia aún tiene en su perfil de Facebook es accidental.

Y sobre una posible transgresión del cuadro a las religiosas, María Alejandra –a quien le gusta que le digan Maján- dijo: “Técnicamente, los santos populares son una cuestión sacrílega, pues no son autorizados por la iglesia católica. Para que un santo sea santificado no puede tener adoración popular”, explicó.

El rostro del expresidente Álvaro Uribe Vélez –por el que la senadora Valencia siente una gran admiración, lo que llevó a los usuarios de las redes sociales a pensar que su aparición en el cuadro hacía parte de algún ritual- no es el único que ha sido usado por Maján para su obra.

“Utilizo elementos visuales del arte religioso para plasmarlos en estas personas”, manifestó.

Ella se refiere a las caras de Pablo Escobar, Andrés Escobar, Jaime Garzón, Simón Bolívar, entre otros, que hacen parte de su apuesta por plasmar a los santos populares.



Advertisement