“La Iglesia no es nuestra, es de Dios”: papa pide no prohibir el ingreso a quien quiera entrar

Todos tienen cabida en ella, dijo durante homilía en Medellín. Pese a que el clima retrasó su llegada, más de un millón de fieles lo recibieron emocionados.

Instó a no prohibir el paso a quien quiera acercarse al Señor. “La iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas porque el corazón de su Dios no está solo abierto sino traspasado por el amor que se hizo dolor”, recalcó.

Para ello, invitó a ser discípulos de Dios viviendo con estas tres actitudes: “ir a lo esencial, renovarse e involucrarse”.

12:09 p.m. Finalizó la eucaristía oficiada por el sumo pontífice.

12:06 p.m. En plena misa, el papa Francisco recibió como regalo un cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria.

11:17 a.m. El sumo pontífice enfocó su homilía, 'La vida cristiana como discipulado', a abrir las puertas de la Iglesia a todos sin distinción.

"Jesús enseña que la relación con Dios no puede ser un apego frío a normas y leyes ni tampoco un cumplimiento de ciertos actos externos que no llevan a un cambio real de vida", dijo.

"La Iglesia no es una aduana, quiere las puertas abiertas", afirmó, por lo que instó a no poner el estandarte de “prohibido el paso”.

Tras una larga noche de espera y una mañana pasada por lluvia, el sol salió en la capital de Antioquia con la llegada del pontífice.

Allí recibió el poncho, sombrero y carriel típicos de la región.

7:53 a.m. Salió de la Nunciatura Apostólica en un Chevrolet negro y bendijo a algunas personas desde su vehículo rumbo a Medellín.

