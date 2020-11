La incertidumbre de 497 damnificados por el desastre en Dabeiba

Permanecen en cinco albergues y aunque han recibido ayudas, no tienen una respuesta exacta de lo que pasará con ellos. Si de batallas se trata Luz Zapata está superando una de las más duras: tuvo que luchar contra un fenómeno natural para salvar su vida y ahora debe afrontar la pérdida de sus familiares que murieron en la avenida torrencial en Dabeiba. “Eso fue en la casa de mi madre, hoy ya no queda nada. Se llevó a mi sobrina, con los otros niños y mi madre y mi cuñada. La avalancha se los llevó”, dijo. Ella hace parte de los 233 damnificados que se encuentran en uno de los alberges que fueron adaptados en el municipio de Dabeiba, luego de que las lluvias los dejaran sin vivienda; en el lugar, la comida no les sobra, pero tampoco les falta. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse