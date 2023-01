La incertidumbre de una familia por desaparición de abuelito en vereda de Caldas, Antioquia

El hombre de 83 años fue visto por última vez el 10 de octubre. Su hija pide ayuda para poder encontrarlo ya que él sufre una delicada condición de salud.

Adriana Cristina Espinosa Pájaro oriunda de Turbaná, Bolívar, ha agotado todos los recursos posibles para encontrar a su padre Carlos Espinosa Ariza, quien fue visto por última vez en la vereda El Raizal del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá.

La mujer relató a Noticias Caracol que tanto ella como su familia llevan seis años radicados en dicha localidad y están atravesando una difícil situación tras no tener ninguna noticia sobre el paradero de su padre, quien tiene una delicada condición de salud.

Según el testimonio de Adriana, su progenitor sufrió un infarto cerebral y padece de olvidos por lo que debe tomar una serie de medicamentos.

“Lo hemos buscado por todas partes y no ha tenido fruto la búsqueda, incluso pensamos que hubiera viajado a Cartagena y todos están atentos allá por si llega, pero no ha llegado todavía y no sabemos dónde está”, aseguró la mujer.

El día de su desaparición Carlos Espinosa Ariza vestía una camisa blanca, pantalones tipo jean de color negro y unas sandalias negras.

Cualquier dato sobre su paradero se puede informar al número telefónico 5903108 ext. 42017, de la dirección seccional del CTI, grupo de desaparecidos.