La increíble aventura de un paisa que viajó en moto desde Canadá a Medellín

Adenawer Parra tenía un sueño, regresar a la capital antioqueña por tierra, así emprendió un viaje donde atravesó el continente.

Aunque con 40 años, lleva 20 fuera de Medellín, nunca dejó atrás su tierra, ni los anhelos por viajar a su ciudad de origen. Hasta que el año pasado decidió emprender una aventura que soñaba, hacer ese viaje de más de seis mil kilómetros, pero por tierra, en moto.

Así salió de Toronto, Canadá el 27 de enero de este año, pasó por Estados Unidos, México y llegó a Centroamérica. En Panamá tuvo que viajar hasta Bogotá en avión y de allí llegó a Medellín el jueves 8 de marzo.

“Algo especial de viajar en moto es que la gente ve algo diferente, se te aproximan, quieren saber más de vos y te abren las puertas”, señaló Adenawer a Noticias Caracol.



Hasta ese momento de su vida, el viaje más largo que había hecho en motocicleta había sido de máximo cuatro días con algunos de sus amigos.

“Lo más difícil de este proyecto fue hacerlo realidad, me tomó mucho tiempo, y el caso es que cuando llegué todo básicamente fue muy fácil”, dijo.

El antioqueño organizó su tiempo, provisiones y varios equipos para documentar la experiencia. Salió de Toronto con rumbo a Estados Unidos, adonde llegó primero a Knoxville, en Tennessee, de ahí siguió su camino por Oklahoma, Las Vegas y Los Ángeles.

Parra contó que quería pasar a México por el norte del país, pero por motivos de seguridad decidió hacerlo mejor por Baja California, una decisión que lo llevó por paisajes increíbles, según le habían dicho, esa ruta es un “paraíso de moteros”.



Sin embargo, un contratiempo le hizo perder una semana según su cronograma de viaje, debido a que, empezando la ruta hacia México, se le dañó la suspensión de la moto y tuvo que regresar a Los Ángeles para repararla.

Ese tiempo que perdió lo obligó a pasar muy rápidamente por Centroamérica. En cada país estuvo cerca de día y medio: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá hicieron parte de esta travesía.

“El lugar más espectacular que vi fue cerca a Guatemala, las Cascadas de Agua Azul. Lo mejor de esto es que es diferente cuando haces tus vacaciones te esperas una cosa, pero así llegas a un lugar y te encuentras con un paraíso”, aseguró.



En Nicaragua, tuvo un inconveniente por los equipos que llevaba: un drone y una cámara fotográfica. Las autoridades pensaron que Adenawer era un periodista y pasó varias horas de interrogación.

“Estaba ahí en la frontera hasta el momento que dicen ‘vamos a inspeccionar tu moto’, cuando saco una cámara y me preguntan si la había declarado”, manifestó.

Allí conoció que en ese país no permiten drones, la opción que le dieron para continuar su viaje fue pasar con un escolta a Costa Rica.

A pesar de los imprevistos, Parra aseguró que el proceso fue amigable y la experiencia “en su gran mayoría te cambia la manera de ver el mundo. Me desintoxiqué y me dio más esperanza sobre la gente”.

En Panamá la opción más factible por costo y tiempo fue viajar en avión a Bogotá, donde luego subió a su moto con destino a Medellín. Así lo documentó en una cuenta de Instagram donde publicó fotos y videos de su viaje.



“Llegue a Colombia y fue otro nivel, las montañas, carreteras, paisajes. Suramérica es espectacular", aseguró.

La próxima aventura

El antioqueño espera en dos o tres años emprender otro viaje con rumbo hasta La Patagonia y más adelante toda Europa.

“Por cuestiones de tiempo no pude viajar más por Colombia que es mi sueño”, señaló.

Adenawer ya está de regreso en Canadá donde lleva radicado hace 20 años y encontró oportunidades laborales y de negocio en el área de la construcción, allí también formó una familia con una canadiense de ascendencia coreana con quien tiene dos hijos de 4 y 6 años. El antioqueño quiso compartir esta experiencia para que otras personas se inspiren a lograr sus sueños.

“A los viajeros nos gusta mirar para afuera y a veces no sabemos qué tenemos acá. He vivido en varias partes del mundo, pero Medellín es la berraquera y algún día volveré a vivir con mi familia”.