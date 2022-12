La innovación y el ingenio paisa acompañan y protegen al Sumo Pontífice en el Perú

Foto: cortesía.

El primer anillo de seguridad del papa Francisco, conformado por varios agentes, está equipado con dispositivos especiales.

Se trata de Titán, un software diseñado para monitorear en tiempo real un momento específico y que ha sorprendido al mismísimo esquema de seguridad del papa, ya que no lo había visto antes en sus viajes por el mundo.

La empresa paisa Witness es la creadora de este aparato que hoy en el Perú porta el primer anillo de seguridad del Sumo Pontífice. En total, en este caso, son ocho cámaras que cada guardaespalda lleva a la altura de su hombro derecho.

Este dispositivo graba video y audio en tiempo real. Así mismo puede ser localizado con GPS y todo lo que registra es imposible de borrar ya que la información es almacenada en una central.

Lo más importante es que los videos que registra este software son vistos en tiempo real desde la central de operaciones de la Policía.

“Este dispositivo (cada unidad) tiene la particularidad de que no se puede apagarse en ningún momento y que la persona que lo lleva consigo no se da cuenta en qué instante se le está haciendo el streaming”, afirma Iván Oquendo, gerente de Witness, quien añade que este es el sistema que hoy utiliza la Policía del Perú para no perder de vista al papa Francisco.

Esta forma de protección ha acompañado al papa en Colombia, Chile y Perú.