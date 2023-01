La JEP le pone la lupa a la versión del general (r) Montoya sobre los falsos positivos

El camino que le espera al alto oficial es largo, ya que se verificará si le ha cumplido o no a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Al general en retiro Mario Montoya, el oficial de más alto rango en comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en la que no hubo aceptación de su parte por los falsos positivos, le queda un largo trecho de pruebas y verificación.

La JEP, ahora, va a contrastar lo versionado hasta ahora por Montoya con otras versiones.

Héctor Vargas, experto en justicia transicional de la Universidad Externado de Colombia, explicó qué sigue en el proceso ante la JEP.

“Primero, se rinden las versiones voluntarias de las personas que quieren acogerse a la JEP (como Montoya) y posteriormente se hace un análisis de los informes. En este momento, en casi todos los casos, las víctimas están presentando sus informes a través de las organizaciones y es esa la información con la que cuenta la JEP; para llegar a la verdad tendrá que contrastarse”, dijo.

¿Y cómo lograrán llegar a esa verdad?

“Tiene el mecanismo de la Comisión de la Verdad y otro mecanismo que hace parte de una integralidad del sistema”, añadió Vargas.

En este momento están corriendo los términos para que cualquier persona haga observaciones al proceso que termina a final del mes de marzo.

Por su parte, las madres de los jóvenes muertos en casos de falsos positivos se mostraron preocupadas tras las declaraciones del oficial.

“Ya he ido a dos audiencias, no ha portado la verdad, no se está desgastando, se está burlando de nosotras, entonces nosotros queremos que ese señor pague en cárcel ordinaria, porque tiene que volver a la cárcel ordinaria, no a la cárcel del Ejército, el Ejército no tiene nada que ver acá y tiene que pagar lo que hizo con nuestros hijos”, señaló Jhoana Páez, mamá de uno de los jóvenes asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate.

En este proceso se espera además la respuesta de la JEP a la solicitud de las víctimas para que se excluya al general Montoya de los beneficios que otorgaría en caso de contribuir con la verdad, justicia y reparación de las víctimas.