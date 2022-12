La legendaria banda Metallica, en negociaciones para presentarse en Medellín

Foto: Lars Ulrich, Robert Trujillo, James Hetfield y Kirk Hammet, músicos de Metallica. Tomado de Metallica en Facebook.

Una noticia bomba para los amantes del rock estalló este fin de semana.

El programa La red, de Caracol televisión, informó este fin de semana que según fuentes consultadas la banda Metallica estaría en negociaciones para presentarse en 2017 en Medellín.

Aunque los músicos no se han pronunciado al respecto, la información generó diversas reacciones en las redes sociales.

Anuncian que Metallica, la banda de mi vida, estaría negociando un concierto para 2017 en Medellín. ¡Pagaría lo que sea por verlos de nuevo! — Camilo Montoya Yepes (@CamiloMontoyaYe) August 8, 2016

Metallica, con exitoso un historial musical de tres décadas, se ha presentado tres veces en Colombia, todas en Bogotá. La primera de ellas en 1999, regresaron en 2010 y luego en 2014.

La agrupación está integrada por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammet y Robert Trujillo.

Entre sus canciones más exitosas están Master of puppets, Fade to black, One, Enter sadman, Whisky in the jar, And Justice for all, Nothing else matters, Ride the ligthning, The unforgiven, entre otras.

Otra banda histórica en el mundo del rock se presentará en Medellín: Gun's and roses estará en tarima el próximo 23 de noviembre.