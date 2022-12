La línea C del Metro será suspendida para reforzar las líneas A y B

El Metro de Medellín anunció que con el fin de brindar más capacidad de transporte y mejores frecuencias en las líneas A y B, a partir del martes 24 de marzo, aplicará un plan de mejoramiento que afectará principalmente la línea C.

El plan fue diseñado teniendo en cuenta las sugerencias manifestadas por los usuarios para mejorar el servicio, especialmente en las horas de mayor afluencia, en las que se estaban presentando constantes fallas y alteraciones en la operación.

Los cambios incluyen una redistribución de los trenes que permitirá aumentar la capacidad de las líneas A y B.

En la línea B se dispondrá de un tren adicional que se traducirá en un aumento de capacidad 25 % durante todo el día. En la línea A se contará con un tren especial que prestará servicio en las estaciones más congestionadas, en horas pico.

Para lograr estas mejoras en el servicio se suspenderá temporalmente el servicio de la Línea C, que actualmente opera únicamente en las horas pico.

La línea B continuará operando con normalidad. Quienes hacían uso de la línea C para sus desplazamientos, podrán realizar la transferencia en la estación San Antonio como ha sido habitual.

El anuncio fue hecho a través de la nueva cuenta en Twitter del Metro .



