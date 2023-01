La literatura es un lugar de rebeldía: ganador del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana

El escritor Juan Gabriel Vásquez se impuso frente a más de 100 obras en la sexta edición de este concurso organizado por EAFIT y respaldado por Caracol TV.

El Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana reconoce el mejor libro de Colombia publicado en el año 2019.

En esta ocasión, el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, con la obra ‘Canciones para el incendio’, fue el ganador de la sexta versión del galardón entregado en el marco del Hay Festival Medellín.

Entre aplausos y la admiración de colegas y lectores, en ese escenario Vásquez reconoció la importancia del premio y la literatura para el país.

“Yo sí tengo la convicción de que una sociedad donde la literatura está viva, una sociedad donde se escriben y se leen novelas es una sociedad democráticamente más sana; ¿por qué? Porque la literatura, como yo la entiendo, es un lugar de rebeldía”, dijo Vásquez..

Junto a Juan Gabriel estuvieron nominados los libros ‘Donde nadie me espere’, de Piedad Bonnet, y ‘Guayacanal’, de William Ospina.

“En los tres hay algo en común que es la violencia que siempre permea las tres obras y creo que es irremediable, la literatura colombiana no puede no reflejar nuestra realidad y en nuestra realidad ha irrumpido la violencia, que no se puede obviar”, dijo el también escritor Héctor Abad Faciolince, escritor colombiano que además fue jurado.

El concurso organizado por la universidad EAFIT es respaldado por Caracol Televisión y el Grupo Familia; otorgó un premio de 40 millones de pesos y una escultura del maestro Hugo Zapata. Las inscripciones para galardonar el mejor libro 2020 ya están abiertas.