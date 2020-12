La lucha de una mujer que, al igual que sus dos hijas, fue víctima de abuso sexual

Paula Cristina Villada tiene 41 años, hace 28 fue víctima de abuso y aunque nunca denunció, asegura que estaría dispuesta a hacerlo cuando el proyecto de ley que se acaba de pasar en el Congreso, el cual busca que los menores de edad víctimas de delitos sexuales no pierdan la posibilidad de que sus victimarios sean investigados y juzgados, sea firmado por el presidente Iván Duque.

A Paula, que fue víctima de un familiar y un exnovio, saber que sus dos hijas también sufrieron de abuso, la que llevó a crear una fundación para ayudar a otras mujeres.

“Eso pasó hace muchos años y yo no sabía que había que denunciar, para mí era normal lo que estaba viviendo”, dijo.

Ella guardó silencio durante varias décadas y decidió hablar en el momento en el que se dio cuenta que sus dos hijas también habían sido abusadas y solo en uno de los casos se hizo justicia.

Decenas de niños han llegado a la fundación Paula Cristina, unos con miedo a denunciar porque en algunos casos sus agresores son familiares cercanos, otros porque son amenazados y, en la mayoría de los casos, porque nos saben que son abusados.

“El agresor hace un chantaje hacia el menor y lo que hace es decirle frases que de pronto puedan vulnerar su integridad, por ejemplo frases como ‘tu papá no te va a creer’”, aseguró Estefanía Higuita, psicóloga.

Paula Cristina asegura que aunque uno de los agresores fuera el padre de una de sus hijas, estaría dispuesta a denunciar.

“Precisamente, para que todos los niños se atrevan a denunciar y los mayores que no lo hicieron y dar un ejemplo a estos agresores”, agregó la psicóloga.

Ahora solo busca conseguir más recursos para no dejar desamparados a decenas de niños que diariamente llegan a su fundación. También espera poder realizar un proyecto de rehabilitación para los abusadores que están en las cárceles.

La firma del presidente

Los delitos sexuales en contra de menores de edad no tendrán fecha de prescripción, así lo establece un proyecto aprobado por el Congreso, al que solo le hace falta la firma del presidente Iván Duque para convertirse en ley de la República.

A 6.988 llega la escandalosa cifra de procesos por abuso y acoso sexual a menores de edad que abrió la Fiscalía entre enero y agosto de este año.

De estos, 282 han tenido resultados y 262 llegaron a juicio. Eso sin tener en cuenta un subregistro de casos que a diario no son denunciados.

Para algunos congresistas, las cifras de impunidad en estos casos son alarmantes.

“Lamentablemente la impunidad del 98 por ciento de los casos, porque todavía hay una cultura que no le cree a la mujer, no le cree a la niña, no le cree al niño”, dijo la senadora del partido Verde Angélica Lozano.

Según la parlamentaria, muchos casos quedan en la impunidad, precisamente porque prescriben, es decir, las víctimas no cuentan con el tiempo para que se judicialice a su victimario.

“Hoy los crímenes sexuales tienen una prescripción de 20 años, a partir de que esa victima cumple los 18, es decir la mayoría de edad, es decir a los 38 años de edad, ya no puedes denunciar, se queda así ese secreto”, dijo.

Es por esto que el Congreso de la República aprobó el proyecto que busca que los menores de edad víctimas de delitos sexuales no pierdan la posibilidad de que sus victimarios sean investigados y juzgados.

“Nos ayuda a garantizar que hay justicia y cero impunidad, a partir de la sanción de esta ley, ningún tipo de delito de violencia sexual contra menores va a prescribir, eso qué significa, que esos hechos contra menores podrá ser objeto de investigación de sanción y de juzgamiento en cualquier tiempo”, explicó el representante a la Cámara por el Partido Liberal, Harry González.