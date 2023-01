La lujosa pistola que le encontraron a presunto traficante de drogas en Bello

Alias ‘El Viejo’ tenía un arma de fuego enchapada en oro, un lujo similar a los del ‘Chapo’ Guzmán. Lo increíble es que tiene permiso para portarla.

Según informó la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el artefacto fue hallado durante un allanamiento a una vivienda del barrio Las Vegas, en Bello, municipio que ha sufrido en días recientes los sangrientos enfrentamientos entre las bandas Pachelly y Los Mesa.

Sin embargo, no es esa pistola Jericho calibre 9 milímetros la que tiene en líos jurídicos al ‘Viejo’ o ‘el Guarda’.

“Es capturado inicialmente por el porte ilegal de un arma que tenía en su poder en la residencia y realizamos unas incautaciones para verificación, como es un arma de fuego enchapada en oro que porta documentos para su tenencia”, dijo Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El oficial manifestó que “se inicia investigación porque no es usual la utilización de oro para esta clase de armas”, además por la incautación de “24 millones de pesos y otros elementos que darían cuenta de que podría tratarse de una persona dedicada a alguna actividad ilícita”.

En noviembre, el ‘Rey’ Zambada reveló una imagen de la mítica pistola usada por el Chapo Guzmán para asesinar a sus víctimas.

Revelan imagen de la pistola enchapada en oro y diamantes con la que asesinaba 'el Chapo' Pero este no es el primer caso de una extravagancia similar en un narcotraficante. Alias ‘Tom’, otro capo de Bello, fue sorprendido cuando celebraba su cumpleaños y durante su captura encontraron, entre otros elementos, partes de un arma bañada en oro.

Imágenes de las joyas, las armas y el dinero incautado a alias ‘Tom’, capo de La Oficina