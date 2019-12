La maravilla natural que la guerra mantuvo oculta en San Luis, oriente antioqueño

Tras el final del conflicto armado entre las FARC y el Estado, ese municipio se proyecta como potencia en turismo ecológico y de aventura.

Desde hace 10 años, después de superar la guerra, los habitantes de San Luis han mostrado al mundo el potencial hídrico y ecológico de la región.

Por ejemplo, destinos naturales como el río Samaná, Dormilón, las cascadas La Cuba, La Planta y las Cavernas del Prodigio, los lugares preferidos para los amantes a la naturaleza.

“Vengo de La Dorada, Caldas, y pues allá este destino es muy sonado. Una compañerita me invitó y me dijo que esto era sensacional, entonces me vine a disfrutar a ver el paisaje, a apreciar la naturaleza”, contó Henry Montes.

La cascada La Planta, que se ubica sobre el río Dormilón, es uno de los mayores atractivos naturales que encuentran los turistas.

Desde la Alcaldía de San Luis han trabajado para hacer un inventario de todos los atractivos turísticos del municipio.

“Tenemos ríos donde se practica el rafting, tenemos cascadas donde se practica la escalada, tenemos cabalgatas ecológicas, rutas camineras ancestrales, tenemos una seria de cavernas en fogón de calizas, también se están desarrollando algunos indicios de vuelos en parapente”, dijo sobre la oferta para los turistas el secretario de Agricultura, Ambiente y Turismo de San Luis, Diego Ramírez.

San Luis es considerado como uno de los municipios de Antioquia con mayor potencial hídrico.