La misteriosa desaparición de colombiana residente en el Reino Unido

Su familia solicita ayuda de la Cancillería para acompañar a los hijos de la mujer. El esposo se encuentra bajo custodia de la policía.

Ya son cuatro días sin noticias de Luz Margory Isaza Villegas, una mujer de 50 años, residente en el Reino Unido.

Lo último que supo su familia fue que el pasado domingo pensaba realizar un viaje a España para vender una casa, sin embargo, tuvo una discusión con su esposo y desde ese día no se tiene razón de ella, según le contó Juan Pablo Giraldo Isaza, sobrino de Margory a Noticias Caracol.

"La última información que nosotros tuvimos de ella fue que el domingo en la mañana se iba a ir de viaje a España, a vender una casa que tenía para poder separarse de su esposo, después de eso como que hubo una discusión porque el esposo no la quiso dejar ir", señaló Giraldo.

El sobrino de la mujer cuenta que cuando los hijos de Margory llegaron en la noche a la vivienda ubicada en Hemel Hempstead, una ciudad al noroeste de Londres, encontraron al papá rasguñado, pero no había rastro de su mamá.

"Lo único que el papá hablaba era incoherencias, no les decía dónde podía estar, entonces en ese momento ellos llaman a la policía y lo capturan como principal sospechoso. Esta es la hora en la que él no ha dado información de donde se encuentra Margory", agregó Juan Pablo.

De acuerdo a medios en el Reino Unido como BBC y Hemel Today, el esposo de Margory, un colombiano de 55 años, fue arrestado en relación con la desaparición de la mujer y permanece bajo custodia de la policía.

Según Juan Pablo, las autoridades han sido muy herméticas con la información, "no le han permitido a mis primos hablar con el papá, para preguntarle bien qué fue lo que pasó, lo que sabemos es que la policía por medio del teléfono del señor rastrearon el recorrido que hizo en el carro y están haciendo la búsqueda en ese recorrido".

La familia solicita ayuda con el gobierno inglés para que le faciliten a Marcela Isaza, hermana de Margory viajar al Reino Unido a reunirse con sus sobrinos a acompañarlos en esta situación.

"Mi mamá habló con el cónsul de allá de Inglaterra que le pidió que hiciera un pago del costo de visado y le enviara la información a él, para con la Cancillería acelerar ese proceso", señaló Giraldo.

Juan Pablo expresó que sus primos y el resto de la familia, están aferrados a la esperanza de que Margory sea encontrada pronto, sana y salva.