La misteriosa desaparición de un director de arte que alertó a varios famosos en Medellín

Andrés Felipe Ossa tomó un taxi en el oriente de la capital antioqueña el domingo y terminó en una ciudad a ocho horas de distancia. No sabe cómo sucedió.

Su extraña desaparición fue reportada en redes sociales por su familia y por famosos como Sara Uribe, quien escribió en la noche del lunes: “¡Urgente! ¡Ayuda!”. El mensaje iba acompañado con la fotografía de Andrés Felipe.



Además, fue reportada a la Fiscalía en su seccional Medellín.

Su hermana, Sara Chica, le contó a Noticias Caracol que Andrés Felipe había tomado un taxi para llevar a su hijo al barrio Loreto, en el oriente de Medellín, y había regresado a su casa. Pero extrañamente había desaparecido.

A sus familiares y compañeros de trabajo les pareció fuera de lo normal que el hombre no asistiera a una cita que tenía el lunes a las 6:00 a.m. para una sesión de fotos con algunos de sus clientes. Por eso reportaron el caso.

Pero este martes en horas de la mañana, según Sara, su hermano se comunicó. “Vio que estaba en un lugar extraño, preguntó dónde era y le dijeron que Montería. Llamó al único número que recordó, el de mi mamá. Ya está bien y está yendo la familia hacia esa ciudad para regresarlo a Medellín”, dijo.

Los familiares aún no tienen certeza de qué le pudo haber ocurrido, pero ya solicitaron a una entidad bancaria en la que Andrés Felipe tiene una cuenta para revisar los estados financieros y saber si fue víctima de una banda de ladrones que le haya suministrado alguna sustancia, como escopolamina. También será evaluado por personal médico.

En casos similares han muerto varias personas en Medellín, como el profesor turco Ramazan Gencay y un docente universitario que apareció sin vida en una banda de la calle Ayacucho.