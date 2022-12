La modalidad de robo de motos en Medellín que por poco le cuesta la cabeza a un vigilante

Carlos Mario Agudelo, por un instante, pensó que perdería la cabeza al sentir que un lazo le presionaba la garganta.

Conducía su moto por la vía que del Parque Juanes lleva al Puente Madre Laura, cuando sintió la trampa que le extendieron dos jóvenes.

Alcanzó a verlos, afirma, a pesar de que iba a 60 kilómetros por hora y pensaba en la larga jornada nocturna que le esperaba como inspector de vigilancia en un centro asistencial en el occidente de Medellín.

“Eran las 5:30 de la tarde del domingo pasado. Había poco tránsito. Entonces sentí el lazo en mi garganta. Instintivamente alcancé a torcer la cabeza hacia la izquierda y me zafé de él”, comenta Carlos Mario.

Libre de la trampa sintió que caería al piso. Cerró los ojos y, como pudo, mantuvo el equilibrio. Estuvo a punto de chocar contra un separador.

Al abrir los ojos intentó comprender lo que le había pasado mirando por los retrovisores de su moto, sin detenerla del todo. Entonces, lleno de pánico, aceleró. Tres cuadras adelante se detuvo. Miró a su alrededor: nadie parecía haberse percatado de que por poco le quitan la vida para robarle la moto.

“Paré donde había más gente y sentí un fuerte dolor en el cuello. Me miré con el espejo de la moto y me vi la talladura. Noté que no tenía sangre, pero estaba aún lleno de miedo”, afirma Carlos Mario, de 40 años.

Una hora después entró a las urgencias de un hospital. Un médico lo examinó. Carlos le escuchó decir sorprendido: “Uy, hermano, esto fue muy delicado, necesita una radiografía”. El galeno le afirmó que por poco lo dejan sin manzana de adán.

Carlos decidió no servirse de la incapacidad que le estaba ofreciendo el médico. No quería perder días laborales, necesitaba el dinero de los días festivos.

“Sé que querían robarme la moto. Esta misma modalidad la había visto denunciada en redes sociales, por eso hice lo mismo. Sin embargo no lo hice ante las autoridades por falta de tiempo”, asegura el vigilante.

Su publicación en Facebook en pocos días se hizo viral:

Este medio consultó con fuentes de la Secretaria de Seguridad de Medellín y aseguraron que en lo que va del año no se han denunciado casos intentos de robo de este tipo.