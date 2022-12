La modelo Juliana López podría ser condenada a cadena perpetua en China

Durante años, Juliana López, estudiante de Contaduría Pública soñó con las cámaras, las luces y las pasarelas. Logró llegar a la televisión y pretendió ser señorita Antioquia en el 2014. Pero su situación cambió radicalmente: presa en China, teme que la justicia de ese país la condene a muerte o a cadena perpetua por el delito de narcotráfico, como lo explica su tio, David Muñoz.

“Es una posibilidad, según las normas chinas, la cantidad que lleven o el cargamento que lleven, pueden ser condenados a muerte, aunque también documentándonos, eso varía mucho según la cantidad y el producto”, afirmó Muñoz.

Juliana fue presentadora de varios magazines de un canal local en Medellín. Allí es recordada como una empleada seria y cumplida. Sus antiguos compañeros no entienden cómo pudo correr esa suerte.

Nataly Ríos, excompañera de trabajo de Juliana, expresó que “nadie está exento, no es de juzgar o de criticar, porque en un aeropuerto puede pasar cualquier cosa, entonces lo que se está buscando es que todo esto se aclare”.

La joven de 22 años cayó presa en el aeropuerto de Baiyun en China, a donde viajo para comprar mercancías que luego vendería en Medellín. La Policía aduanera halló una sustancia ilícita, camuflada en un computador que su familia asegura no era de ella.

“El computador de ella, inclusive está en nuestro poder, lo tenemos nosotros, pero lo que nos dijeron es que ella tenía un computador con una sustancia ilícita, entonces decir que era de ella no, porque nosotros lo tenemos”, afirmó su tío, David.

Juliana también hace parte de un club de mujeres futbolistas que ahora buscan ayuda para ella.

Daniela Henao, amiga de Juliana, explicó: “vamos a realizar muchos eventos para que todos asistan, nos acompañen, nos colaboren, más que todo porque es colombiana, es trabajadora, luchadora, estudiante, casi cabeza de familia. Por favor necesitamos la ayuda de todos para que ella salga de esta situación”.

La Cancillería informó en un comunicado, que autoridades chinas le notificaron de la captura el pasado 22 de julio.

Su familia espera el apoyo del gobierno para brindarle una defensa justa en el juicio que afrontará. De acuerdo con la Cancillería en la República Popular de la China hay 138 colombianos presos, 12 de ellos con pena de muerte.

Este es el comunicado de la Cancillería:

Con relación al caso de la ciudadana colombiana detenida el pasado 18 de julio en Guangzhou, República Popular China, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que:

Desde el pasado 22 de julio, fecha en que los representantes consulares de Colombia en China recibieron la notificación del Buró Anticontrabando de la Aduana de Guangzhou en la que informan de la detención oficial, se ha venido prestando la asistencia consular correspondiente dentro de los principios de respeto a la intimidad y confidencialidad y su derecho a la defensa.

En este sentido, se estableció contacto con la madre de la ciudadana colombiana. Una vez demostrado el parentesco, se le comenzó a brindar información sobre su situación, y orientación sobre el eventual desarrollo del proceso de acuerdo con la legislación local.

Simultáneamente los representantes consulares de Colombia en China iniciaron gestiones ante las autoridades competentes en ese país para visitarla, y continuar con las labores de asistencia en el respeto del derecho a la confidencialidad e intimidad.

El Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja para garantizar la preservación de los derechos de los connacionales privados de la libertad, el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso y a la preservación de su integridad personal y su salud, conforme a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Bogotá, 28 de julio de 2015.

