La mujer que reinventó a Nueva York visita a Medellín

Amanda Burden, una de las mujeres más reconocidas en Estados Unidos llega a la ciudad para conocer las transformaciones urbanas y contar su experiencia en planificación.

Jorge Pérez Jaramillo, director de Planeación de Medellín, explica que la urbanista es la primera vez que visita la ciudad y tiene un particular interés en conocer algunos proyectos.

“Ella tiene un particular interés por los ecoparques, el proyecto del Cinturón Verde Metropolitano y el Jardín Circunvalar. Con su visita ella se reunirá con el alcalde Aníbal Gaviria y su equipo, para explicarle los avances del Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrollo”.

Las opiniones e ideas de Burden son de gran importancia, ya que ella desde el 2002 hasta el 2013 fue la encargada de la planificación en Nueva York y logró la rezonificación de 124 barrios y la recuperación del Bajo Manhattan.

Aunque no es seguro, muchos ya prevén que la mujer podría estar interesada en hacer negocios entre la firma Bloomberg Asociados y Medellín. Sin embargo, el director de Planeación de Medellín fue reservado al pronunciarse al respecto.

“Nosotros de tiempo atrás tenemos relación con el ex alcalde Bloomberg de Nueva York, con quien trabaja la señora Burden, y por supuesto, ellos tienen una fundación filantrópica muy importante. Tenemos el mejor interés de compartir e intercambiar intereses con ellos, que sabemos tienen una agenda con muchas ciudades del mundo con el fin de solucionar muchas problemáticas urbanas”, aseguró Pérez.

Este viernes se reunirá con el alcalde Aníbal Gaviria Correa, quien le presentará la experiencia de Medellín respecto a los procesos de transformación y renovación urbana.

Advertisement