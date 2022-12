La osada cirugía de cráneo con la que salvaron la vida de un bebé en Medellín

Foto: Radiografía del cráneo de Ihan, el paciente de 14 meses al que le salvaron la vida al intervenir la craneosinostosis que padecía. Cortesía HICM.

El pequeño Ihan apenas superaba el año de nacido y ya tenía la cabeza del tamaño de un adulto. Su cráneo, según los cálculos médicos, debía medir 48 centímetros, pero había alcanzado 51 y su vida estaba en riesgo.

“El niño era muy irritable. No comía bien, no conciliaba el sueño, no prestaba atención”, dice su mamá, Vanesa Zapata Álvarez.

Por eso, Vanesa y su pequeño, que viven en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13 de Medellín, consultaron al médico. Lo hicieron por medio del Sistema de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) del Gobierno Nacional, que les asignó la EPS Savia Salud, entidad que los envío al Hospital Infantil Concejo de Medellín (HICM). Y el dictamen fue certero.

“Se trataba de un niño con una deformidad craneal por un cierre prematuro de la sutura, con una craneosinostosis”, explica Jorge Ibáñez, médico neurocirujano experto en este tipo de casos.

Había que practicarle una cirugía de alto riesgo y así se hizo.

El 21 de julio, Vanesa llegó con su pequeño al HICM, en el nororiente de la ciudad. Allí los esperaba un equipo multidisciplinar liderado por el doctor Ibáñez: eran dos cirujanos, un anestesiólogo, instrumentadores… en fin, un grupo de siete profesionales que se encerró durante seis horas en una sala de cirugía para cambiar la vida de Ihan. Lo hicieron, entre otros, cortando diferentes huesos de su cabeza para reducirle el tamaño.

“Fue una cirugía de alta complejidad, consistió en hacer una remodelación de los huesos del cráneo para darle la forma normal, para que su cerebro creciera normalmente”, recuerda el doctor Ibáñez.

Otro experto, el médico Juan E. Salas, publicó en las redes sociales una imagen que puede explicar este tipo de intervenciones:

Durante la intervención, uno de los problemas más que debía superar el equipo médico era el del sangrado en el cráneo del paciente, “porque hay que cortar muchos huesos”, dice el experto.

Pero se lograron sortear, y eso permitió que Ihan fuera llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde estuvo durante cinco días. Esa era la fase inicial de su recuperación.

“Es un avance muy grande, como una segunda oportunidad de vida para Ihan”, asegura la mamá del pequeño.

La intervención quirúrgica tiene un costo que puede variar entre los 60 y los 200 millones de pesos, según estima el director médico del HICM, el doctor José David Vélez.

Sin embargo, de los bolsillos de Vanesa, quien se rebusca la vida con la venta informal de lociones y otros productos, no salió un solo peso. La cirugía la cubrió Savia Salud.

Y los fantasmas de que con el paso del tiempo el niño pudiera llegar a tener problemas que le afectaran su desarrollo físico y mental son cosa del pasado.

“Él iba a sufrir mucho en la escuela, por la discriminación, la crítica. Ahora lo importante es la salud y ha mejorado mucho”, asevera Vanesa.

A punto de cumplirse un mes de la compleja intervención quirúrgica, Ihan se recupera en su casa.

“El niño está en perfectas condiciones. Su cabeza ha cambiado sustancialmente, pero este es un proceso a largo plazo, hasta ahora va muy bien. Le hacemos seguimiento cada dos o tres meses durante varios años”, dice el doctor Ibáñez, uno de los artífices de esta osada intervención.

En el Hospital Infantil aseguran que esta no es una cirugía infrecuente –es la primera que ellos realizan-, lo que sucede es que “no se logra hacer de manera oportuna, en muchos casos, por la escasez de servicios de neurocirugía adaptados para niños. Ese es el gran logro del HICM ofrecer mejores y más oportunas soluciones para los niños más necesitados de forma indiscriminada”.

Foto: Imagen de la cirugía publicada por el HICM.

¿Qué causa la craneosinostosis?

Según el doctor Ibáñez, la ciencia aún no ha logrado determinar las causas de esta enfermedad, aunque se cree que es producida por múltiples factores y tiene influencia genética.

Según la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, la craneosinostosis se presenta en uno de cada 2.000 recién nacidos vivos y afecta a los niños con el doble de frecuencia que a las niñas.