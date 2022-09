La pelea entre alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia en la que Petro tuvo que intervenir

Este jueves, 8 de septiembre de 2022, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se sacaron los trapos al sol durante el Congreso de Analdex celebrado en la ciudad y en presencia del presidente Gustavo Petro.



Todo empezó cuando el alcalde de Medellín, en su intervención, habló de la crisis que vivió su ciudad durante las administraciones de Federico Gutiérrez y Aníbal Gaviria.

“La ciudad se levantó de ser la ciudad más violenta del mundo, ninguna alcanzó violencia como Medellín, el desempleo creció”, enfatizó Daniel Quintero, alcalde de Medellín.

Pero no se quedó ahí, cuestionó la economía de las dos administraciones anteriores: “En los últimos seis años, Medellín había perdido 60.000 empleos, solo en estos dos años y ocho meses de gobierno, tenemos una reducción de homicidio del 47%, en el periodo anterior hubo, por el contrario, un aumento del 20%. Es decir, aquí están pasando cosas buenas que, obviamente, le abren las puertas a los inversionistas. ¿Qué prefiere un empresario: pagar más impuestos o que haya más homicidios en la ciudad donde tiene ubicada su empresa?.

Aníbal Gaviria, quien fue uno de los alcaldes de Medellín en el período que mencionó Quintero, le respondió: “Entre los años 1990, cuando Medellín tuvo la tasa de homicidios más alta del mundo, 400 homicidios por 100.000 habitantes y el año 2015, cuando dejé la Alcaldía de Medellín, la tasa había bajado a 20 homicidios por 100.000 habitantes”.

Y fue directo en su mensaje al alcalde Quintero, quien también había hablado de la prosperidad de Medellín, convertida en la tercera mejor ciudad del mundo para visitar como una acción de su gobierno.

"El reconocimiento que el mundo le hace a Medellín no es por los últimos dos o tres años, es el reconocimiento al trabajo de gobiernos distintos, de partidos distintos, de tendencias distintas”, enfatizó Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.

La temperatura de la polémica fue tal que el presidente Gustavo Petro intervino: “Yo me apresuro, de metiche en la discusión que tienen ustedes dos (risas), donde no me han llamado, pero de metiche. Yo diría que crece esa violencia, allá en esos años 90, narcotráfico, obviamente, porque se destruyó el aparato industrial de Medellín”.

Al final y luego de que se sacaran los trapos al sol, el gobernador de Antioquia invitó al alcalde Quintero a trabajar unidos para atacar la desigualdad y la violencia y hubo un ligero apretón de manos.