La pesadilla de los pacientes y empleados de la embargada Clínica León XIII

Las cuentas de la IPS fueron congeladas, por eso se decretó su cierre: no hay dinero ni para atender a los pacientes ni para pagar a los funcionarios.

Clínica León XIII, en emergencia hospitalaria y cerrada por embargo de sus cuentas bancarias Una de las afectadas es doña Luz Mila Díaz, quien desde hace 20 días se encuentra con su hermana en la Unidad de Cuidados Intensivos por una trombosis que padeció y que requiere de cuidados especiales.

Como ella hay otros 67 pacientes en cuidados intensivos y 650 más que se encuentran hospitalizados en el centro médico.

“Hay que esperar que no nos manden para otra parte porque ya sería un riesgo trasladarla, entonces queremos que se quede acá”, dijo Luz Mila.

La IPS universitaria tiene además un saldo pendiente con 3.500 empleados de la entidad hospitalaria, quienes no han recibido su salario desde el mes de noviembre.

Eric Valencia, anestesiólogo del centro asistencial, dijo que “los médicos y el personal de enfermería aunque no han recibido el salario seguimos atendiendo a los pacientes”.

La crisis se debe al embargo por 14 mil millones de pesos de las cuentas bancarias de la IPS, por deudas que tiene con el gremio Anestesiar y el proveedor Olimpus de Barranquilla.

Según las directivas, lo que es aún más grave es que los ingresos de la entidad son nulos debido a que tienen una cartera por recaudar de 392 mil millones que las EPS no le han cancelado.

“Solo podemos atender urgencias vitales, en lo que tiene que ver con urgencias, nosotros atendemos el 20 por ciento de las que ocurren en todo Antioquia y los pacientes hospitalizados los vamos a tener que ir evacuando a otras instituciones porque no tenemos a partir del lunes como garantizarles los medicamentos”, denunció la directora Marta Cecilia Ramírez.

La IPS espera que las entidades gubernamentales puedan brindar una solución a la crisis económica que permita garantizar de nuevo la atención a los pacientes.