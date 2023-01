La polémica entre ‘Matador’ y la Alcaldía de Rionegro por supuesta censura al caricaturista

La situación se presentó en el marco del Festival Internacional de Caricatura que se celebró en ese municipio del Oriente antioqueño.

El caricaturista Julio César González, reconocido como ‘Matador’, fue uno de los personajes que participó en el evento que además celebró los 25 años del festival.

Sin embargo, una polémica se suscitó entre la Alcaldía de Rionegro y González por el manejo que se le dio a su participación, ya que según él fue tachado de la lista de invitados.

Por medio de sus redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación, ‘Matador’ señaló que el alcalde, Andrés Julián Rendón, lo había querido vetar del evento.

Así el alcalde me hubiese querido vetar de participar en los 25 años del festival de caricatura Ricardo Rendón Bravo, el cariño recibido de la gente de Ríonegro Antioquia, me demostró, que el verdadero poder lo tiene el pueblo. Gracias Ríonegro, muchas gracias. — matador (@Matador000) November 26, 2018

“Cuando llegué, sentí un ambiente enrarecido y se me acerca una persona y me suelta la perla de que el Alcalde no quería que yo estuviese ahí”, indicó el caricaturista en entrevista con Blu Radio.

Por su parte, el jefe de comunicaciones de la Alcaldía, Diego Mora, explicó que los cambios en los invitados se dieron por motivos de presupuesto, razón por la que no se pudieron tener todos los personajes que se pretendía en un principio.

“Los invitados al evento por parte del director que es Fernando Pico, eran más o menos 25 personas. El festival tiene unos recursos que no son ilimitados, llegó un momento en que el rubro destinado para los tiquetes se agotó y no pudimos seguir comprando tiquetes, infortunadamente el tiquete del señor González no se alcanzó a comprar”, indicó Mora a Blu Radio.

Aunque el caricaturista finalmente pudo hacer parte del evento por invitación de otra persona, insistió en que la decisión de la Alcaldía de Rionegro corresponde a razones políticas.

