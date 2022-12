La razón por la que un joven asesinó a su pareja en Medellín y vivió con su cadáver tres días

El escenario de este crimen, según reveló la Fiscalía, es una vivienda en el barrio Alfonso López de Medellín, donde vivían dos hombres que sostenían una relación sentimental.

El 10 de febrero de este año, vecinos de dicha casa notaron un olor fuerte y nauseabundo.

Quisieron consultar de qué se trataba con su dueño, un hombre de 55 años llamado Roberto Alirio Tapias Orrego, pero no lo hallaron, de hecho, llevaba ausente varios días.

Tampoco dieron con quien sería su pareja sentimental, un hombre de 24 años a quien las autoridades reconocieron como Andrés Alexander Tobón Álvarez.

Policías, avisados de la anomalía por la comunidad, llegaron al lugar y encontraron en el baño de la casa el cuerpo sin vida de Tapias Orrego, en estado de descomposición cubierto con sábanas y cobijas.

Consternada por el hallazgo, la comunidad informó a los detectives sobre la relación al parecer sentimental que sostenían estos dos hombres, quienes, entre otras cosas, discutían con frecuencia.

Tras obtener la identidad del sospechoso del crimen, las autoridades pudieron comprobar que el supuesto victimario tiene antecedentes por los delitos de hurto y tráfico de estupefacientes, y que dentro del mundo del hampa es conocido con el alias de ‘Vitamina’.

El hallazgo

En trabajo de campo, la Fiscalía logró establecer que la víctima, en días anteriores al macabro hallazgo, había informado a familiares que no quería vivir más con su pareja (hacía dos meses vivían juntos), pero no terminaba la relación porque alias ‘Vitamina’ lo amenazaba de muerte.

Fue entonces cuando el presunto victimario salió el 10 de febrero de la casa y no regresó.

Según el dictamen de medicina legal el cuerpo del hoy occiso presentaba múltiples heridas en la espalda, el tórax, el abdomen y las extremidades superiores.

Además tenía lesiones en los pulmones e intestinos. Al parecer, la víctima fue atacada mientras dormía y habría muerto desde el 7 de febrero.

En la escena del crimen se halló un hacha con sangre, objeto que se habría usado para asesinar al hombre.

La Fiscalía también determinó que en el inmueble ya no se encontraban el televisor, un VHS y DVD, una licuadora, un fogón de dos puestos y otros electrodomésticos de propiedad de Tapias Orrego.

Alias ‘Vitamina’ fue capturado por la Policía este jueves 1 de junio en un hogar de paso del centro de Medellín, en estado de indigencia.

Por estos hechos el Juzgado 10 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Andrés Tobón Álvarez, quien no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado.