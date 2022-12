La respuesta de J. Álvarez tras el regaño del alcalde por su camiseta de Escobar

Luego de un silencio de casi una semana tras el altercado que el reguetonero puertorriqueño J. Álvarez genero por llevar puesta una camiseta alusiva a Pablo Escobar durante la inauguración de la Feria de las Flores, el artista habló sobre el tema.

Lo hice en un programa de televisión de People en Español, en el que se mostró tranquilo y sonriente, además de hablar sobre sus próximos proyectos artísticos.

Cuando una de las entrevistadoras le preguntó sobre el tema, J. Álvarez respondió: “No, mira, verdad, súper ignorante. Yo no sabía. Me puse la camisa. Luego que me dijeron que no me la podía poner yo me la quité rápido… Yo no le faltaría el respeto nunca a Colombia ni a Medellín menos, porque allá fue donde empecé, primero en el barrio Colombia, allá fueron mis primeras discotecas. Por ello le pido disculpas al alcalde”.

A renglón seguido el artista afirmó que Medellín no trasmite violencia: “Medellín es una ciudad súper linda. Mis respetos a todos esos colombianos que se sintieron heridos por lo que hice. No tenía conocimiento de lo fuerte que era lo que hizo ese señor (Pablo Escobar). Sinceramente todas mis disculpas a mi gente de Medellín”.

El gesto de la camiseta generó, en su momento, que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, le llamara la atención al artista.

J. Álvarez realizó en el marco de la Feria de las Flores dos conciertos con lleno total.