La revolucionaria pasarela de Colombiamoda que pasará a la historia

La tradición se rompió en esta edición de la feria de moda más importante de América Latina. Doce modelos fueron las encargadas.

Y aunque el evento internacional culminó la noche del jueves, fue un día antes que la historia de Colombiamoda quedó partida en dos: por primera vez se realizaba una pasarela de modelos de tallas grandes.

Fue a las 3:30 de la tarde, en el cubo de madera, cuando Alejandra Santos y otras 11 modelos sorprendieron al público en la pasarela Proyecto Épica Elena Plus Clothing, una de las 68 que se realizaron durante las 48 horas de la feria.

Mientras sonaba la canción ‘Believer’, de Imagine Dragons, Alejandra y sus compañeras mostraban la espectacularidad de sus curvas, más pronunciadas de lo habitual en este tipo de eventos, la majestuosidad de sus sonrisas y ponían un sello inconfundible en el Cubo de Madera de Plaza Mayor que aún tiene a los asistentes a la feria de moda hablando de su desfile.

“Nos aplaudieron y eso no es normal durante una pasarela (las modelos no son aplaudidas de manera individual). Eso no debería suceder. Tiene que haber un momento en que la gente comprenda nuestra corporalidad y no nos vea más como las extrañas”, explicó Alejandra, que trabaja para la agencia de modelaje Plus Fashion Agency, la primera en Colombia para modelos de talla grande.

Su pasarela no duró más de un minuto, 60 segundos de éxtasis bajo un calor infernal -30 grados Celsius- y una sensación incomparable.

“Ya había desfilado, pero nunca en un evento así. Se sentía muy bien cuando la gente aplaudía”, relató.

Y así como Alejandra, nadie que haya visto su presentación en Colombiamoda olvidará el momento, tampoco Nina Cuesta.

Esta diosa de ébano de 1,78 metros de altura, que se prepara para ser abogada en la Universidad de Medellín, debutó como modelo en esta feria y aunque no desfiló, siente que tuvo una experiencia única y espera que le sirva para abrir más puertas.

“No sé si sea la última vez, hay que esperar a ver”, dijo Nina, que vive en el barrio Campo Amor, en Medellín y quien tendrá que dedicar tiempo para contarles a sus familiares –quienes supieron al verla en televisión que Nina hacía parte de las hermosas modelos de ese evento-, a sus amigos y a sus compañeros de clase qué se siente andar en tacones de 10 y 12 centímetros de alto.

“Nunca lo había hecho. Sentí que el talón de Aquiles se me destrozaba. Me dolían las piernas, pero no importa”, dijo.

Y es que ocupar el lugar de Nina, Alejandra o cualquier otra modelo cuyas tallas están lejos del habitual número 4 y más cerca del 14 al 3 y 4 XL, requiere de algo más que belleza.

“Uno se cuida. La gente cree que porque somos modelos de tallas grandes no lo hacemos. Yo soy partidaria de “Mueve tus curvas”, de comer sano”, manifestó Alejandra quien pasará a la historia como una de las 12 mujeres que partió la historia de Colombiamoda.